22 essais en 60 matchs : L’Aviron Bayonnais en pôle pour recruter ce finisseur du Stade Toulousain

Auteur de 3 essais en 4 matchs cette saison, Delibes enchaîne une nouvelle fois les bonnes performances. Si son statut semble difficilement modulable à Toulouse, d’autres clubs ambitieux lui font les yeux doux…

L’Aviron Bayonnais aime les joueurs toulousains. Et ça peut se comprendre. D’autant que la profondeur d’effectif du club haut-garonnais permet souvent d’aller sonder d’excellents joueurs en quête d’un nouveau statut ailleurs.

Selon ce qui s’écrit ici et là, le très ambitieux club basque pourrait même en accueillir 2 nouveaux la saison prochaine.

Delibes plaît beaucoup

Le premier ? Formé du côté de Blagnac et champion de France Espoirs 2021, vous aurez certainement reconnu Dimitri Delibes.

L’ailier ou centre de 26 ans a intégré le groupe pro depuis plus de 4 ans maintenant, mais n’a jamais obtenu le statut qu’il cherche, malgré d’excellentes performances en 2025. Il n’a d’ailleurs jamais disputé de matchs de phase finale de Top 14 avec Toulouse, malgré sa polyvalence ailier/centre.

CHAMPIONS CUP. Dans la forme de sa vie, Dimitri Delibes va-t-il bouleverser la ligne de 3/4 de Toulouse ?

Alors que le club rouge et noir ne lui a toujours pas proposé de prolongation (cela se fait désormais de plus en plus tôt, émulation du marché oblige), il se rapprocherait fortement de Bayonne, conscient de son potentiel athlétique notamment (1m90 pour 99kg), selon les informations de Ben33…

Cramont en prêt

Dans le même temps, ça chauffe aussi pour un autre garçon passé par la Fédérale 1 : Guillaume Cramont. Le talonneur du Stade Toulousain, qui explose définitivement en ce début de saison, va prolonger son contrat jusqu’en 2030 à Ernest-Wallon, selon les informations de 100 % Rugby sur ICI Pays Basque.

Première de Castro-Ferreira, Mallia enchaîne : La compo probable de Toulouse face à Paris en TOP 14

Mais afin de s’assurer un temps de jeu permanent, le garçon formé à l’US Dax sera vraisemblablement prêté 2 saisons à Bayonne. Le contrat devrait être signé à son retour de la tournée de novembre, où il devrait connaître ses premières capes avec le XV de France. Une période chargée pour le talonneur de pas encore 25 ans…