TOP 14. Première de Castro-Ferreira, Mallia enchaîne : La compo probable de Toulouse face à Paris

Il est là, le premier vrai/faux doublon de l’année pour le Stade Toulousain. Si l’on s’attarde sur le club haut-garonnais, c’est qu’il est évidemment le plus touché de l’Hexagone par la liste des joueurs premium du XV de France.
Ils étaient d’ailleurs 10 à monter à Marcoussis ce lundi matin, alors que Thomas Ramos est resté au chevet son enfant et qu’Antoine Dupont, même toujours blessé, ne vas pas tarder à les rejoindre.
TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligne
Ce qui fait donc du monde en moins à l’entraînement, même si Ben Bertrand ou Kalvin Gourgues pourraient revenir au club ce jeudi. Ainsi, le Stade Toulousain a rappelé les Aixois Hawkes et Portat pour amener de l’émulation cette semaine, et le premier pourrait même être sur la feuille face à Paris samedi soir.
Le cas Ramos
La composition d’équipe devrait donc être largement modifiée par rapport à celle qui a battu largement Toulon dimanche soir. Certains devraient néanmoins garder leur place comme les Argentins Chocobares et Mallia, ou encore Jack Willis et Alexandrz Roumat en 3ème ligne. Tandis qu’Ange Capuozzo pourrait être titulaire.
Au talonnage, si Guillaume Cramont venait à rester à Marcoussis ce week-end, on se dirigerait donc vers une titularisation du jeune et explosif Thomas Lacombre au talonnage. On ne serait pas surpris non plus de voir son compère générationnel Mathis Castro-Ferreira honorer sa première titularisation de la saison après sa bonne entrée face au RCT.
Vos matchs de rugby Toulouse/Stade Français et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaine ?
La 2ème ligne, elle, devrait être intégralement changée et c’est Efrain Elias et Clément Vergé qui devraient former un jeune attelage, puisque Flament et Meafou sont en sélection, alors que Joshua Brennan est blessé.
Enfin, interrogation au poste de numéro 10, où ça balance entre Thomas Ramos et Blair Kinghorn, en l’absence de Ntamack. Qu’a convenu le staff toulousain avec le XV de France au sujet du buteur des Bleus, resté à Toulouse cette semaine ?
On devrait en savoir plus dans la semaine. Alors que l’on peut annoncer que Paul Graou, lui, sera titulaire, avec plus de certitudes. Et il en faudra, face à une équipe du Stade Français leader du Top 14.
sam31
C'est quand-même pas de chances de rencontrer l'équipe ayant l'un des meilleurs pack lors d'un doublon avec autant de joueurs absents, principalement dans notre 8 de devant ! Pour info, le SF n'a qu'un seul sélectionné (Léo Barré, en 15) ... et aucun autre joueur, notamment de leur pack pourtant réputé comme étant l'un des (voir le) meilleur du championnat 😕
Manu
Tu veux que Galthié sélectionne Alo-Emile(s), Melikidze, Nicotera ou Halaifonua?
Jak3192
Vu qu'on a un top 12 virtuel,
faudrait le rendre réel 🤣
rugby85
Je pense que Gourgues sera là. Il faut voir si Banos ou Lebel seront disponibles
Manu
Le vrai sujet est qui positionner sur le banc car en plus des internationaux français à Marcoussis, il y a les blessés très nombreux notamment chez les avants: Mauvaka et Dupont bien sûr mais aussi Baille Merkler Mallez Colombe Brennan CROS Banos Théo NTK sans compter Lebel et Épée.
Sur les 10 internationaux français 1 ou 2 pourraient revenir de Marcoussis
Mais ça fait quand même au total 20 ou 21 absents.
Là où ça coince le plus c'est en première et 3eme ligne
Si Cramont ne revient pas, Hawkes pourrait jouer talonneur remplaçant de part sa polyvalence. Au poste de Pilier droit, il resterait donc Ainuu et l'argentin Rapetti.; à gauche Neti et Bertrand qui devrait revenir de Marcoussis
En 3eme ligne il faudra puiser dans le vivier des espoirs pour avoir un ou 2 remplaçants (banc 7-2 nécessaire face au pack parisien, le meilleur du championnat), sûrement le dernier de la fratrie Tolofua et le jeune Jouanny.
Derrière, même si les internationaux non français peuvent jouer ce weekend, il faudra sûrement pas trop les solliciter en vue de leurs prochains tests de novembre . Je pense donc que 2 des 4 joueurs concernés seront remplaçants ou au repos. Ramos pourrait donc débuter en 10 et être rapidement remplacé en seconde période par Mallia ou Kinghorn qui a fait récemment une bonne prestation à ce poste. Mallia pourrait donc être accompagné sur banc par Chocobares pour couvrir tous les postes du 10 au 15. Capuozzo serait titulaire à l'aile et pourrait remplacer Graou en fin de match.
Ça donnerait donc du 1:au 23:
Neti Lacombre Ainuu Elias Vergé Willis Roumat Castro-Ferreira Graou Ramos Capuozzo Ahki Costes Delibes Kinghorn
Cramont/Hawkes Bertrand Rapetti/Hawkes Portat Tolofua Mallia/Richardis/Remue Choco/Vignères/Alary
Thorvic
avec un banc en 7-2 on battra peut etre les soldat roses, mais on risque de perdre sur tapis vert ! 😉
Sinon a voir la gravité de la blessure, mais Rapetti est sortit sur blessure a la 35eme face aux espoirs palois samedi dernier...
Et il me semble que petit Tolofua est blessé egalement ( pas vu en espoir depuis plusieurs match ),
peut etre plutot Roméo Martin Bonnard qui etait 24eme homme face au RCT
pascalbulroland
Un banc en 6/2 vous voulez dire..?
Manu
Non, le Stade Toulousain a réussi à obtenir un banc 7-2 en créant une société aux îles Caïman afin de rémunérer les arbitres et les directions de la LNR et FFR pour obtenir une dérogation exceptionnelle compte tenu de tous les blessés et selectionné. 🙂
Thorvic
oui, mais je rebondissais sur le commentaire de @Manu, en permettant une petite taquinade.
Et ici comme au clubhouse, par pitié, tutoyons nous !
gilbertgilles
Tu as raison! Et le banc en 7-2 de @Manu m'avait aussi égratigné l'oeil 😉
rugby85
En 3e ligne il y a certes Roumat Willis Castro mais il faut voir si Ntamack ou Banos sont rétablis ce qui donnerait une belle 3e ligne
pascalbulroland
Je mettrai Mallia à l'ouverture où il a fait de très bons matchs l'année dernière.
sam31
Moi j'aurais tendance à le mettre à l'ouverture, à l'aile et à l'arrière ... mais a priori il ne peut pas se démultiplier, dommage 😄
p.coutin
Malia à l'aile à été bon dans tout... On dirait que Mola prépare son équipe pour les périodes plus difficiles avec absents et blessés. Dans cette perspective remettre Kinghorn en 10 lui permettrait de prendre un peu plus ces marques. Quand à Ramos il semble être de plus en plus un arrière. Essayer Gourgues à l'arrière, serait intéressant aussi. Lebel s'il est valide c'est un peu l'ailier idéal pour le stade. Courageux, impliqué, hargneux parfois. En tout cas, dans ce match, on dirait qu'il y aura plus de choix à l'arrière que devant.