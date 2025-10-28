TOP 14. Première de Castro-Ferreira, Mallia enchaîne : La compo probable de Toulouse face à Paris

La composition d’équipe devrait donc être largement modifiée par rapport à celle qui a battu largement Toulon dimanche soir.

Il est là, le premier vrai/faux doublon de l’année pour le Stade Toulousain. Si l’on s’attarde sur le club haut-garonnais, c’est qu’il est évidemment le plus touché de l’Hexagone par la liste des joueurs premium du XV de France.

Ils étaient d’ailleurs 10 à monter à Marcoussis ce lundi matin, alors que Thomas Ramos est resté au chevet son enfant et qu’Antoine Dupont, même toujours blessé, ne vas pas tarder à les rejoindre.

Ce qui fait donc du monde en moins à l’entraînement, même si Ben Bertrand ou Kalvin Gourgues pourraient revenir au club ce jeudi. Ainsi, le Stade Toulousain a rappelé les Aixois Hawkes et Portat pour amener de l’émulation cette semaine, et le premier pourrait même être sur la feuille face à Paris samedi soir.

Le cas Ramos

La composition d’équipe devrait donc être largement modifiée par rapport à celle qui a battu largement Toulon dimanche soir. Certains devraient néanmoins garder leur place comme les Argentins Chocobares et Mallia, ou encore Jack Willis et Alexandrz Roumat en 3ème ligne. Tandis qu’Ange Capuozzo pourrait être titulaire.

Au talonnage, si Guillaume Cramont venait à rester à Marcoussis ce week-end, on se dirigerait donc vers une titularisation du jeune et explosif Thomas Lacombre au talonnage. On ne serait pas surpris non plus de voir son compère générationnel Mathis Castro-Ferreira honorer sa première titularisation de la saison après sa bonne entrée face au RCT.

La 2ème ligne, elle, devrait être intégralement changée et c’est Efrain Elias et Clément Vergé qui devraient former un jeune attelage, puisque Flament et Meafou sont en sélection, alors que Joshua Brennan est blessé.

Enfin, interrogation au poste de numéro 10, où ça balance entre Thomas Ramos et Blair Kinghorn, en l’absence de Ntamack. Qu’a convenu le staff toulousain avec le XV de France au sujet du buteur des Bleus, resté à Toulouse cette semaine ?

On devrait en savoir plus dans la semaine. Alors que l’on peut annoncer que Paul Graou, lui, sera titulaire, avec plus de certitudes. Et il en faudra, face à une équipe du Stade Français leader du Top 14.