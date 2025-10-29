23 joueurs protégés avant les Boks sans Alldritt mais avec le Toulousain Cramont
La FFR a dévoilé les 23 Bleus qui ne joueront pas en Top 14 cette semaine. Une mesure prévue par la convention avec la LNR pour préparer la tournée d’automne sans casse.
23 joueurs du XV de France ne fouleront pas les terrains ce week-end. Objectif : les ménager avant une tournée de novembre qui s’annonce musclée. Voici la liste complète.

Comme chaque année à l’approche des tests d’automne, la convention FFR/LNR entre en jeu pour encadrer la mise à disposition des internationaux. Résultat : 23 joueurs du XV de France ne fouleront pas les pelouses du Top 14 ce week-end, à l’occasion de la 9e journée.Le saviez-vous ? Cramont a déjà joué pour un autre pays, avant le XV de FranceLe saviez-vous ? Cramont a déjà joué pour un autre pays, avant le XV de France

Objectif ? Les préserver en vue de la tournée de novembre qui s’annonce particulièrement relevée, avec notamment un choc contre l'Afrique du Sud programmé le 8 novembre au Stade de France. La Fédé a ainsi officialisé la liste des joueurs protégés, répartis sur plusieurs clubs.

Sans surprise, Toulouse, Bordeaux et La Rochelle sont les plus impactés, avec plusieurs cadres laissés au repos. Le Stade Toulousain devra notamment faire sans Ramos, Marchand, Jelonch, Meafou, Flament, Aldegheri, Barassi et Ntamack. Autant dire qu’il faudra sortir la boîte à outils.

Ramos, Penaud, Lucu : les cadres au repos

Du côté de l’UBB, Lucu, Bielle-Biarrey, Depoortere et Penaud sont également. Même sort pour les Rochelais Boudehent et Jegou. L'information concerne Grégory Alldritt qui n'est pas protégé contrairement au Lyonnais Guillard. Ce qui laisse penser que ce dernier sera titulaire face aux Boks.Servat l’avoue : ''Ce n’est pas tranché encore aujourd’hui'' — la bataille du 8 continueServat l’avoue : ''Ce n’est pas tranché encore aujourd’hui'' — la bataille du 8 continueChez les jeunes pousses, on note aussi la présence sur cette liste d'Auradou (Pau), Montagne (ASM) et Erdocio (MHR). Une nouvelle preuve que le staff des Bleus continue de miser sur une génération montante.

Certains noms interpellent. Guillaume Cramont, par exemple, n’a pas encore été sélectionné chez les Bleus, mais figure dans cette liste, preuve qu’il est dans les petits papiers du staff tricolore. 

La liste complète : Aldegheri, Auradou, Barassi, Bielle-Biarrey, Boudehent, Cramont, Depoortere, Erdocio, Fickou, Flament, Gros, Guillard, Jegou, Jelonch, Le Garrec, Lucu, Marchand, Meafou, Montagne, Ntamack, Penaud, Ramos, Taofifenua.

Un mal pour un bien ?

Si ces absences fragilisent certains clubs, elles ouvrent aussi des opportunités : aux jeunes, aux jokers, aux seconds couteaux. Et puis, on le sait, le Top 14 est un marathon, pas un sprint.

À noter que ces protégés ne sont pas automatiquement titulaires pour la tournée. Mais leur mise au repos traduit une volonté claire du staff de les intégrer dans le groupe France, voire dans le XV de départ.

  • Manu
    24769 points
  • il y a 23 minutes

On pourra revenir sur quelques choix pour le pilier droit remplaçant ou derrière avec l'absence de Brau-Boirie Gourgues, Dréan ou Gailleton. Mais je suppose qu'on les verra contre les Fidji.

Par contre, est très judicieux le choix du banc en 6-2, avec, dans les 23, sept deuxièmes et troisièmes lignes dont 4 peuvent jouer en 2eme ou 3ème (Guillard Flament Boudehent et Jelonch) et un peut jouer 3eme ligne ou 3/4 centre (Jegou).
Ça permet de nombreuses options en fonction des circonstances du match.
7 deuxièmes ou 3eme lignes en grande partie polyvalents, ça peut être déterminant face aux Boks surtout avec les gabarits de Meafou et Tao ou l'endurance de Flament, Guillard et Auradou avec 3 poumons chacun. Flament pourrait en ce moment même jouer ailier remplaçant avec les cannes qu'il a.
Hâte de voir comment vont être coachés ces avants polyvalents et/ou en forme

  • il y a 23 minutes

