Le saviez-vous ? Cramont a déjà joué pour un autre pays, avant le XV de France
Par le passé, le talonneur du Stade Toulousain Guillaume Cramont a déjà porté les couleurs de la sélection suisse de rugby à XV, chez les moins de 18 ans.
Par le passé, le talonneur du Stade Toulousain Guillaume Cramont a déjà porté les couleurs de la sélection suisse de rugby à XV, chez les moins de 18 ans.

Il y a des parcours qui surprennent. Parmi eux, celui de Guillaume Cramont en est un bon exemple. Venu des Landes jusqu’au Stade Toulousain, l’ancien de l’US Dax a récemment été appelé avec le XV de France. Âgé de 24 ans, il pourrait découvrir le niveau international durant l’automne, avec les seniors tout du moins. Pour cause, le talonneur a déjà représenté des sélections par le passé.

Une option qui plaît à Toulouse : Comment l'Aviron Bayonnais pourrait finalement attirer Guillaume Cramont ?Une option qui plaît à Toulouse : Comment l'Aviron Bayonnais pourrait finalement attirer Guillaume Cramont ?

Cramont, ex-talon suisse

En 2020, avant que le Covid_19 ne mette fin à la saison, Guillaume Cramont avait déjà joué pour les Bleuets, le XV de France des moins de 20 ans. En 2018, le talonneur avait eu un parcours encore plus précoce avec des équipes internationales. À l’époque, il portait le maillot de la sélection suisse, chez les moins de 18 ans.

Explorer le rugby en Suisse : Tradition, compétition et engouementExplorer le rugby en Suisse : Tradition, compétition et engouement

Mais alors, comment un Landais s’est-il retrouvé à jouer pour les équipes jeunes de la Suisse ? En réalité, Guillaume Cramont est né à Annemasse, en Haute-Savoie. Proche de la frontière franco-helvétique, cette commune était le lieu de vie de sa famille, également composée d’un frère, d’un père fan de rugby et d’une mère originaire de l’autre côté de la frontière. C’est à ses deux ans que le futur joueur du Stade Toulousain et ses parents ont déménagé dans le Sud-Ouest.

Par ailleurs, le père de Guillaume Cramont était un ancien international suisse. Le père du talonneur évoquait cet aspect insolite de cet héritage rugbystique, en mai dernier pour L’Équipe : “J'ai rencontré sa maman à Genève. Elle est Suisse donc nos deux enfants détiennent la double nationalité. Son grand frère Antoine joue d'ailleurs pour la Suisse.” Cependant, depuis que l’ancien de l’US Dax a choisi le maillot bleu, chez les U20, il n’a plus jamais pensé à enfiler celui d’une autre sélection.

TOP 14. Coincé entre deux 'monstres', Guillaume Cramont répond toujours présent... mais jusqu'à quand ?TOP 14. Coincé entre deux 'monstres', Guillaume Cramont répond toujours présent... mais jusqu'à quand ?

Futur grand du XV de France ?

Ainsi, Fabien Galthié peut être tranquille, le jeune toulousain n’a pas l’intention de filer dans les Alpes. En conférence de presse, Julien Marchand, grand de ses 45 sélections, ne tarit pas d’éloges pour son cadet : “Il a connu une très belle évolution et je pense que ce n'est pas fini. C'est un gars qui se régale à venir jouer, à venir aux entraînements… Je suis très heureux et satisfait de voir des jeunes comme ça arriver avec une certaine maturité.

Dans cette même veine, Guillaume Cramont a souvent vu sa présence sur les feuilles de match être empêchée par les deux internationaux en herbe qui lui servent d'aînés. Cependant, cette concurrence forte ne l’a jamais découragé.Si, je pense que c'est impossible, à quoi bon venir à l'entraînement chaque matin ?” rétorquait-il, selon L’Équipe, quand on lui demandait s’il était impossible qu’il s’impose face à Julien Marchand et Peato Mauvaka.

Bientôt âgé de 25 ans, Guillaume Cramont a réussi à disputer 95 matchs au Stade Toulousain, depuis ses débuts à l’été 2019. Désormais, l’ex-international U18 suisse réfléchit à son avenir. À Toulouse, Didier Lacroix et le reste de la direction n’ont aucune envie de le voir partir, lui dont le contrat se termine à l’été 2026. Cependant, le joueur ne manque pas de prétendant, selon le Midi Olympique. Ainsi, l’Aviron Bayonnais, le RC Toulon, l’ASM Clermont, l’USAP, le Racing 92 et le Stade Français se sont intéressés à son profil.

TOP 14. Choisir entre Cramont et Lacombre, c'est comme choisir entre Marchand et Mauvaka pour MolaTOP 14. Choisir entre Cramont et Lacombre, c'est comme choisir entre Marchand et Mauvaka pour Mola

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Pas étonnant qu'il ait du coffre...

  • il y a 6 secondes

Derniers articles

 News
XV de France. ''Un bosseur qui mérite tout ce qui lui arrive'', Marchand encense son jeune coéquipier
News
Le ''Grand'' s’en est allé, Toulon perd son capitaine d’âme : André Herrero est décédé
News
Forfait de dernière minute chez les Bleus : Bochaton rejoint le contingent de l'UBB
News
XV de France. Pourquoi Grégory Alldritt est sous pression (mais plus motivé que jamais) pour défier l'Afrique du Sud
News
Devant les bolides Dréan et Wainiqolo, qui est cet international français qui survole les statistiques en Top 14 ?
News
XV de France. ''Une énorme surprise'', Massa devait juste faire une photo, il a été appelé chez les Bleus
News
42 joueurs appelés… mais ces noms manquent cruellement à l’appel du XV de France
News
Le XV de France revient en novembre : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ses matchs ?
News
Baille absent, la surprise Bertrand, Pau récompensé : les 42 Bleus convoqués pour les test de novembre
News
Qu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de France
News
TOP 14. Rassuré, Baptiste Serin pourrait postuler pour la tournée de novembre