Le saviez-vous ? Cramont a déjà joué pour un autre pays, avant le XV de France

Par le passé, le talonneur du Stade Toulousain Guillaume Cramont a déjà porté les couleurs de la sélection suisse de rugby à XV, chez les moins de 18 ans.

Il y a des parcours qui surprennent. Parmi eux, celui de Guillaume Cramont en est un bon exemple. Venu des Landes jusqu’au Stade Toulousain, l’ancien de l’US Dax a récemment été appelé avec le XV de France. Âgé de 24 ans, il pourrait découvrir le niveau international durant l’automne, avec les seniors tout du moins. Pour cause, le talonneur a déjà représenté des sélections par le passé.

Cramont, ex-talon suisse

En 2020, avant que le Covid_19 ne mette fin à la saison, Guillaume Cramont avait déjà joué pour les Bleuets, le XV de France des moins de 20 ans. En 2018, le talonneur avait eu un parcours encore plus précoce avec des équipes internationales. À l’époque, il portait le maillot de la sélection suisse, chez les moins de 18 ans.

Mais alors, comment un Landais s’est-il retrouvé à jouer pour les équipes jeunes de la Suisse ? En réalité, Guillaume Cramont est né à Annemasse, en Haute-Savoie. Proche de la frontière franco-helvétique, cette commune était le lieu de vie de sa famille, également composée d’un frère, d’un père fan de rugby et d’une mère originaire de l’autre côté de la frontière. C’est à ses deux ans que le futur joueur du Stade Toulousain et ses parents ont déménagé dans le Sud-Ouest.

Par ailleurs, le père de Guillaume Cramont était un ancien international suisse. Le père du talonneur évoquait cet aspect insolite de cet héritage rugbystique, en mai dernier pour L’Équipe : “J'ai rencontré sa maman à Genève. Elle est Suisse donc nos deux enfants détiennent la double nationalité. Son grand frère Antoine joue d'ailleurs pour la Suisse.” Cependant, depuis que l’ancien de l’US Dax a choisi le maillot bleu, chez les U20, il n’a plus jamais pensé à enfiler celui d’une autre sélection.

Futur grand du XV de France ?

Ainsi, Fabien Galthié peut être tranquille, le jeune toulousain n’a pas l’intention de filer dans les Alpes. En conférence de presse, Julien Marchand, grand de ses 45 sélections, ne tarit pas d’éloges pour son cadet : “Il a connu une très belle évolution et je pense que ce n'est pas fini. C'est un gars qui se régale à venir jouer, à venir aux entraînements… Je suis très heureux et satisfait de voir des jeunes comme ça arriver avec une certaine maturité.”

Dans cette même veine, Guillaume Cramont a souvent vu sa présence sur les feuilles de match être empêchée par les deux internationaux en herbe qui lui servent d'aînés. Cependant, cette concurrence forte ne l’a jamais découragé. “Si, je pense que c'est impossible, à quoi bon venir à l'entraînement chaque matin ?” rétorquait-il, selon L’Équipe, quand on lui demandait s’il était impossible qu’il s’impose face à Julien Marchand et Peato Mauvaka.

Bientôt âgé de 25 ans, Guillaume Cramont a réussi à disputer 95 matchs au Stade Toulousain, depuis ses débuts à l’été 2019. Désormais, l’ex-international U18 suisse réfléchit à son avenir. À Toulouse, Didier Lacroix et le reste de la direction n’ont aucune envie de le voir partir, lui dont le contrat se termine à l’été 2026. Cependant, le joueur ne manque pas de prétendant, selon le Midi Olympique. Ainsi, l’Aviron Bayonnais, le RC Toulon, l’ASM Clermont, l’USAP, le Racing 92 et le Stade Français se sont intéressés à son profil.

