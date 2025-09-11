TOP 14. Coincé entre deux 'monstres', Guillaume Cramont répond toujours présent... mais jusqu'à quand ?

Coincé entre deux monstres du poste, Marchand et Mauvaka, Guillaume Cramont continue de gratter du temps de jeu à Toulouse. Doit-il chercher ailleurs un rôle de titulaire ?

À Toulouse, le poste de talonneur titulaire ressemble parfois à une forteresse imprenable. Entre Julien Marchand et Peato Mauvaka, deux références mondiales au poste, difficile de se faire une place au soleil. Les deux Tricolores se tirant la bourre depuis plusieurs saisons. Pourtant, Guillaume Cramont, 24 ans, a trouvé le moyen de grappiller son temps de jeu. L'an dernier, il a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues, dont 7 comme titulaire. Pas rien, quand on connaît la densité du réservoir toulousain. Les blessures successives des deux internationaux ont également ouvert la porte aux habituels finisseurs comme Cramont.

« Peu importe le numéro, il faut être au rendez-vous »

Interrogé sur son rôle par le Midi Olympique, Cramont assume : « Pour moi, que je porte le numéro 2 ou le 16, ça ne change rien. Les deux rôles sont importants. Finir un match, c’est tout aussi crucial que de le commencer. Peu importe le numéro, il faut toujours être au rendez-vous. » Une mentalité qui illustre bien son parcours. Arrivé au centre de formation à 18 ans, le Savoyard d’origine s’est progressivement imposé comme un élément fiable de la rotation rouge et noire.

Le luxe des titres… et l’envie d’ailleurs ?

Le paradoxe est là : en restant à Toulouse, Cramont a déjà collectionné 4 Boucliers de Brennus (2021, 2023, 2024, 2025). Et il pourrait bien encore agrandir l'étagère à trophées dans les années à venir. Mais à son âge, la tentation d'aller chercher davantage de titularisations pourrait s'inviter dans la réflexion. « Pour l'instant, je suis encore en discussion avec le club. J'attends de voir comment les choses vont évoluer. Mon objectif est d'être performant et de performer. Si je peux continuer à le faire ici, tant mieux », confie-t-il prudemment. Car la concurrence est rude, mais saine. Avec Marchand et Mauvaka, mais aussi Thomas Lacombre, Cramont entretient une relation de respect et d'amitié : « On se taquine beaucoup, c'est une relation très saine. On s'entend très bien, tous les trois, et même tous les quatre avec Thomas Lacombre. »

Le choix d’un rôle

Reste à savoir ce que veut vraiment le talonneur toulousain : multiplier les titres en restant dans l'ombre des internationaux, ou franchir le pas vers un club où il endosserait plus souvent le rôle de titulaire. Pour l'instant, rien n'est décidé. Mais une chose est sûre : Cramont n'a jamais cessé de répondre présent quand le Stade avait besoin de lui. Et dans un club comme Toulouse, ce n'est pas un détail.