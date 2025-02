TOP 14. Derrière Mauvaka, Marchand et Cramont, Toulouse a de quoi voir venir au talon avec Thomas Lacombre

Auteur d’une belle partie à Clermont, Lacombre a montré ce dimanche soir qu’il avait le niveau Top 14. Le plus dur sera désormais de se frayer un chemin derrière la colonie de (très) bons talonneurs à Toulouse…

Au vrai, que dire de cette équipe toulousaine censée être fragilisée pendant la période des doublons ? Qu’elle gagnerait sur n’importe quelle pelouse du Top 14 malgré tout ? Que les remplaçants hauts-garonnais seraient titulaires partout, aux quatre coins de l’Hexagone ?

A l’issue de cette belle victoire au Michelin face à Clermont (18 à 35), on se disait plutôt, de notre côté, que la jeunesse toulousaine était décidément impressionnante. A en voir les libérations de balles de Clément Vergé façon Nakarawa, les attitudes toujours intéressantes de Joshua Brennan ou le punch de Paul Costes, Ugo Mola n’a pas trop de soucis à se faire, même lorsqu’il lui manque 12 internationaux.

RÉSUMÉ VIDÉO. Toulouse écrase Clermont et reprend la tête du Top 14 : le récital des Rouge et Noir

D’autant qu’on a aussi eu la confirmation ce dimanche soir que le Stade Toulousain avait décidément un flair plus avisé que les autres pour dénicher de gros potentiels au talonnage très tôt, avant de finir de les former à l’école rouge et noire. À Toulouse, Peato Mauvaka, Julien Marchand et Guillaume Cramont sont ainsi tous passés par le centre de formation.

Tout comme le dernier venu Thomas Lacombre qui, à en voir son match face à l’ASM, à de belles chances d’être bâti du même bois que ses aînés de la maison stadiste. Jusqu’ici, le minot de 20 ans avait toujours fait belle impression lors de ses 5 feuilles de match depuis le début de la saison.

Une prestation de patron

Ce dimanche soir, il a clairement assumé sa titularisation face au pack clermontois et ses internationaux australiens, argentins et fidjiens. Malgré sa mine pouponne, le jeune talonneur a montré le chemin aux siens balle en main, avec des prises de balle énergiques.

Après 40 minutes, il avait d’ailleurs déjà cassé 4 plaquages en 3 courses. Dynamique, difficile à faire tomber avec son centre de gravité bas (1m74 pour 106kg), le blondinet aux airs de monsieur indestructible a aussi su utiliser sa solidité et sa vaillance pour réaliser un bon grattage à la 17ème minute. Seul un petit en-avant en début de rencontre est venu ternir sa copie, alors qu’il fut propre et intelligent en touche ainsi qu’efficace au plaquage (5/5), durant ses 50 minutes passées sur la pelouse.

Après avoir mangé son pain noir, le ''croqueur'' Castro-Ferreira prêt à (re)prendre son envol à Toulouse

Bref, une très belle copie qui devrait en amener d’autres pour le champion du monde U20. On se souvient que l’an dernier à pareille époque, le Clermont vs Toulouse avait permis de faire éclore son compère générationnel venu des Hautes-Pyrénées, Mathis Castro-Ferreira. En sera-t-il de même cette fois pour l’Ariégeois Thomas Lacombre ?