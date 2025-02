RÉSUMÉ VIDÉO. Toulouse écrase Clermont et reprend la tête du Top 14 : le récital des Rouge et Noir

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain a assis encore un peu plus sa domination sur le championnat en battant l'ASM au Michelin en période de doublons.

Le Stade Toulousain a frappé fort ce dimanche soir en s'imposant 35-18 sur la pelouse de l'ASM Clermont. Un succès maîtrisé qui permet aux Rouge et Noir de s'installer en tête du championnat, alors que les Clermontois restent bloqués à la cinquième place.

Un début de match accroché

Dès le coup d'envoi, l'affrontement au Stade Marcel-Michelin s’annonçait intense, avec une ambiance électrique portée par plus de 19 000 spectateurs. Clermont pensait frapper en premier par l'intermédiaire de Raka, mais l'essai de l'ailier était refusé après arbitrage vidéo. Toulouse, de son côté, se montrait plus réaliste et ouvrait la marque sur une pénalité de Delpy (8’).

Les hommes d’Ugo Mola haussaient progressivement le ton et prenaient le large avec un essai de Delibes sur une belle action collective (23’), transformé par Delpy (0-10). Clermont réagissait timidement grâce à une pénalité de Belleau (26’), mais Jelonch, impérial sur le front de l'attaque, enfonçait le clou juste avant la pause (36’). Malgré un essai clermontois de Lee dans les arrêts de jeu (40+2’), Toulouse rentrait aux vestiaires avec une avance confortable (8-17), même si Jelonch laissait les siens à 14 après un carton jaune.

Une deuxième période à sens unique

Au retour des vestiaires, Clermont reprenait espoir avec un essai de Fouyssac (46’), transformé par Belleau, et prenait même l'avantage pour la première fois du match sur une pénalité (18-17, 56’). Mais cet éclair de révolte ne durait pas longtemps. Toulouse, implacable, reprenait la main avec une pénalité de Mallía (57’), suivie d’un nouvel essai de Jelonch (60’), synonyme de break définitif (18-27).

Les Toulousains enfonçaient le clou avec une pénalité supplémentaire (67’) avant que Graou ne parachève le succès des siens en contre (69’). Malgré quelques dernières tentatives clermontoises, le score ne bougeait plus, et Toulouse validait une victoire nette et sans bavure.

Jelonch en patron, Clermont en panne

Avec deux essais à son actif, Anthony Jelonch a été l’homme du match côté toulousain. Puissant et décisif, le troisième ligne a été l’un des grands artisans de ce succès, notamment en remettant son équipe sur les bons rails au moment où Clermont semblait pouvoir renverser la vapeur.

Du côté de l’ASM, les occasions manquées en première période ont coûté cher. Malgré une belle réaction en début de second acte, les hommes de Christophe Urios ont fini par céder face à la puissance et à la maîtrise de Toulouse. Pire encore, la soirée a été marquée par plusieurs blessures dans les rangs clermontois, une nouvelle tuile pour un club qui peine à enchaîner les performances face aux cadors du championnat.

Toulouse, lui, continue d’imposer sa loi et récupère le fauteuil de leader. Une démonstration de force qui confirme, une fois encore, que les Rouge et Noir seront très difficiles à déloger cette saison.