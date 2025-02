TOP 14. 6 retours au Stade Toulousain, bonne nouvelle pour les doublons !

Particulièrement scruté lors des doublons de Top 14, le Stade Toulousain pourra compter sur le retour dans l’effectif de plusieurs de ses joueurs.

Ce dimanche 16 février, le Stade Toulousain se déplace à Clermont (21h05) pour la 16ᵉ journée de Top 14. Pour l’occasion, le club rouge et noir pourra compter sur plusieurs retours de joueurs depuis l’infirmerie. Jusqu’à il y a encore peu, l’écurie de Haute-Garonne était l’une de celles qui comptaient le plus de blessés du Championnat, mais désormais cela semble s’arranger au meilleur des moments.

Jelonch et Flament, un retour temporaire

Dans un premier temps, deux retours majeurs sont observés. Le troisième ligne Anthony Jelonch sera titulaire avec le numéro 8 dans le dos en Auvergne. Sur le banc, c’est le deuxième ligne polyvalent Thibaud Flament qui revient également de l’infirmerie.

Cependant, ces deux éléments devraient seulement être disponibles pour le voyage vers l’Auvergne. Ensuite, ils pourraient être réquisitionnés à Marcoussis pour les deux prochaines journées de doublons du Top 14, au même titre qu’Antoine Dupont, Julien Marchand et beaucoup d’autres Bleus venus de la Ville rose.

En supplément, c’est un autre international qui fait son retour. En effet, le centre argentin Santiago Chocobares fait son retour pour les doublons avec le Stade Toulousain. Pas épargné par les blessures et les pépins physiques depuis le début de saison, l’ancien des Jaguares est pleinement disponible.

Enfin, plusieurs jeunes pousses des Rouge et Noir sont aussi de retour pour les doublons. Déjà connus du grand public, Guillaume Cramont et Mathis Castro Ferreira sont prêts à assurer en parallèle du Tournoi des 6 Nations, comme ils l’ont fait précédemment. De plus, le grand espoir du rugby belge Matias Remue quitte aussi l’infirmerie.

Le Stade Toulousain et le casse-tête des doublons

Ces retours font du bien à Ugo Mola et son staff, surtout à cette période où la profondeur de son effectif est mise à rude épreuve. Principal pourvoyeur du XV de France, le Stade Toulousain voit une partie importante de son effectif partir du côté de Marcoussis ou vers d’autres destinations chaque hiver.

À titre d’exemple, le Stade Toulousain devrait être privé de 15 de ses joueurs clés lors de la semaine de préparation de la 3ᵉ journée du tournoi des 6 Nations. Le XV de France fait appel à pas moins de 13 Toulousains pour préparer le choc transalpin. De l’autre côté de la frontière, Ange Capuozzo devrait postuler face aux Bleus. En Grande-Bretagne, Blair kinghorn sera également mobilisé par l’Écosse.

