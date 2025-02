6 Nations. Voilà les renforts ! Flament et 2 autres cadres du XV de France sur le retour

Pour les derniers matchs du Tournoi des 6 Nations, le XV de France devrait observer les retours de Thibaud Flament, Romain Ntamack et Gaël Fickou.

Trois titulaires devraient revenir avec le XV de France dans les prochains jours. En effet, les retours de blessures de Thibaud Flament et Gaël Fickou, ainsi que la fin de la suspension de Romain Ntamack pourraient permettre de garnir un peu plus les rangs des Tricolores.

Flament, Fickou et Ntamack sur le retour

Pour le deuxième ligne, il s’était plaint d’un problème musculaire qui lui demandait 2 à 3 semaines de repos. Appelé au début de l’année à Marcoussis, Thibaud Flament (29 sélections) devrait remplacer son coéquipier du Stade Toulousain Alexandre Roumat qui l’a suppléé dans la cage sur les deux premières rencontres du XV de France.

Ensuite, le centre du Racing 92, Gaël Fickou (93 sélections) devrait également faire son retour d'ici à quelques jours. Fin décembre, le joueur en activité le plus capé avec le XV de France a été opéré pour une fracture du pouce gauche. Il observait une indisponibilité allant de 6 à 8 semaines. Il devrait être présent en Irlande, voire à Rome dans deux semaines.

Enfin, le XV de France pourrait aussi observer le retour de son demi d’ouverture titulaire. Coupable d’un carton rouge, pour une charge à l’épaule dans la tête de son homologue gallois, en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2025, Romain Ntamack (38 sélections) a reçu une suspension de trois semaines.

Initialement fixée à six semaines, elle a été réduite de moitié. Pour cause, l’ouvreur du Stade Toulousain possédait un casier vierge et a directement reconnu ses torts. De plus, il a la possibilité d’effectuer un stage pour améliorer sa technique de plaquage. S’il réalise celui-ci, il diminue sa sanction d’une semaine et sera disponible pour le déplacement en Italie.

Le XV de France veut y croire

Sur ce début de Tournoi des 6 Nations 2025, le XV de France a connu un début mitigé. Tout d’abord, les hommes de Fabien Galthié se sont largement imposés face au pays de Galles (43-0), le 31 décembre. Ensuite, ils se sont inclinés en Angleterre, ce samedi 8 février. Ils ont concédé une défaite frustrante du côté de Twickenham (26-25).

Pour la suite et fin de la compétition, les Bleus ont encore deux déplacements et une réception à négocier. Dimanche 23 février (16h), le XV de France est attendu à Rome pour défier la sélection de l’Italie d’Ange Capuozzo. Ensuite, la sélection française s’envolera à Dublin. Face aux vainqueurs de l’édition 2024, les Bleus s’avancent vers un immense défi, ce samedi 8 mars (15h15). Enfin, les Bleus accueilleront l’Écosse pour conclure leur Tournoi à Saint-Denis, le 15 mars (21h).

