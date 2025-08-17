‘‘Des grosses m*rdes’’, les Springboks pas épargnés après l’exploit australien
En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus ne s’est pas retenu après la défaite des Springboks contre les Wallabies.
En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus ne s’est pas retenu après la défaite des Springboks contre les Wallabies.

À Johannesburg, les supporters des Springboks n’en revenaient pas. Ce samedi 16 août, les champions du monde en titre ont été battus par l’Australie (22-38) en ouverture du Rugby Championship 2025. Pourtant favoris face à une sélection océanienne en plein doute depuis plusieurs années, Siya Kolisi et ses coéquipiers ont encaissé un douloureux 38 à 0 sur les 60 dernières minutes de jeu.

Après la rencontre, Rassie Erasmus s’est livré à un des exercices où il sait se faire entendre : la conférence de presse. Face aux journalistes, l’iconique sélectionneur de l’Afrique du Sud n’a pas mâché ses mots. Il a logiquement confié que durant une écrasante partie du match, l’Australie “a été meilleure que (les Springboks) dans tous les secteurs de jeu.

Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !

Les Springboks frustrés

Concernant ses joueurs, le sélectionneur n’a pas souhaité se montrer tendre. S’il a d’abord confessé que “le staff s’est lourdement trompé sur ce match”, il n’a pas gommé la part de responsabilité qu’avait ses hommes dans ce résultat. À côté de son capitaine Siya Kolisi, il confie qu’il s’agit de “l'une des conférences de presse les plus embarrassantes” qu’il a pu “données depuis longtemps”.

Face à cet embarras, il n’a visiblement pas voulu détailler la supériorité des Gold & Green.Je ne veux pas ressortir le vieux cliché, mais il faut leur rendre justice, ils étaient bons, mais nous les avons rendus meilleurs grâce à notre mauvaise performance”, souligne Rassie Erasmus. Rapidement menés 22-0 dans le match, les Wallabies ont transformé avec succès la mauvaise sortie d’Eben Etzebeth et ses coéquipiers, incapables de se ressaisir.

Dans la langue de Shakespeare, il compare ensuite l’ensemble du groupe sud-africain aux excréments du meilleur ami de l’homme. Une expression qui ne se traduit pas littéralement en français, mais qui peut être compris à travers ces paroles : “Je peux enjoliver les choses pour que ça ait l'air cool et respectueux, mais en réalité, on était vraiment des grosses m*rdes aujourd'hui.

RUGBY. La ''loi Giteau'' abolie : l'Australie frappe fort à deux ans du MondialRUGBY. La ''loi Giteau'' abolie : l'Australie frappe fort à deux ans du Mondial

Il assure sans détours qu’il n’a aucune intention de se cacher derrière la réussite de ces résultats passés. “Nous nous attribuons le mérite lorsque nous réussissons, et maintenant, nous essuyons les critiques lorsque nous échouons. Je ne dis pas cela avec le sourire parce que je suis heureux. Je le dis avec le sourire, car c'est la réalité du rugby”, argue le sélectionneur champion du monde à deux reprises au sein du staff des Springboks.

Avec une telle frustration, Rassie Erasmus espère sûrement voir les Springboks revenir à leur meilleur niveau dès la prochaine rencontre. De fait, cette dernière arrive d'ici à quelques jours. Au Cap, l’Afrique du Sud accueille l'Australie pour la deuxième journée de Rugby Championship, le 23 août. Galvanisés, les Wallabies vont essayer de confirmer leur dynamique optimiste.

RUGBY. Accusés d’espionnage, les Springboks se défendent et ripostent !RUGBY. Accusés d’espionnage, les Springboks se défendent et ripostent !

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • AKA
    79567 points
  • il y a 1 seconde

Je vois que la rancœur de certains est encore là, mais il ne tappe pas en touche et assume cette sortie de route; notre entraîneur suprême lui, avait mis un mois pour faire une conférence de presse pour expliquer le fiasco de "notre" coupe du monde, où d'ailleurs il n'avait rien expliqué et surtout n'avait rien assumé!!!

  • il y a 1 seconde

Derniers articles

 News
RUGBY CHAMPIONSHIP. Le pack des Boks face à l'Australie : un monstre plus lourd qu’une Twingo
News
VIDEO. Forts sur les appuis, les Avengers Barrett et McKenzie sauvent un pauvre automobiliste en détresse
Vidéos
Hold-up, exploit, festival offensif : 5 matchs qui nous ont scotchés dans le Rugby Championship
News
Pourquoi ce choc du Rugby Championship est délocalisé en Europe ? La raison est très simple
News
VIDÉO. Maillot, chants, choripan… Les All Blacks en folie dans l’un de stades les plus bouillants de la planète
News
INSOLITE. Un chien un peu trop coquin : voilà comment cet ailier explosif a failli rater l’avion des All Blacks
News
RUGBY. 13 joueurs du Top 14 et un vent de renouveau : la liste ambitieuse des Pumas
News
Rugby. Après la tournée des Lions, quel avenir pour Joe Schmidt à la tête des Wallabies ?
News
Barrett de retour, Roigard incertain : les All Blacks prennent le Rugby Championship très au sérieux !
News
''Tu reviens, mais tu ne joues pas'' : la petite claque subie par Fainga'anuku
News
Décryptage. Comment une règle de 1997 a changé à jamais la stratégie des touches ?