‘‘Des grosses m*rdes’’, les Springboks pas épargnés après l’exploit australien

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus ne s’est pas retenu après la défaite des Springboks contre les Wallabies.

À Johannesburg, les supporters des Springboks n’en revenaient pas. Ce samedi 16 août, les champions du monde en titre ont été battus par l’Australie (22-38) en ouverture du Rugby Championship 2025. Pourtant favoris face à une sélection océanienne en plein doute depuis plusieurs années, Siya Kolisi et ses coéquipiers ont encaissé un douloureux 38 à 0 sur les 60 dernières minutes de jeu.

Après la rencontre, Rassie Erasmus s’est livré à un des exercices où il sait se faire entendre : la conférence de presse. Face aux journalistes, l’iconique sélectionneur de l’Afrique du Sud n’a pas mâché ses mots. Il a logiquement confié que durant une écrasante partie du match, l’Australie “a été meilleure que (les Springboks) dans tous les secteurs de jeu.”

Les Springboks frustrés

Concernant ses joueurs, le sélectionneur n’a pas souhaité se montrer tendre. S’il a d’abord confessé que “le staff s’est lourdement trompé sur ce match”, il n’a pas gommé la part de responsabilité qu’avait ses hommes dans ce résultat. À côté de son capitaine Siya Kolisi, il confie qu’il s’agit de “l'une des conférences de presse les plus embarrassantes” qu’il a pu “données depuis longtemps”.

Face à cet embarras, il n’a visiblement pas voulu détailler la supériorité des Gold & Green. “Je ne veux pas ressortir le vieux cliché, mais il faut leur rendre justice, ils étaient bons, mais nous les avons rendus meilleurs grâce à notre mauvaise performance”, souligne Rassie Erasmus. Rapidement menés 22-0 dans le match, les Wallabies ont transformé avec succès la mauvaise sortie d’Eben Etzebeth et ses coéquipiers, incapables de se ressaisir.

Dans la langue de Shakespeare, il compare ensuite l’ensemble du groupe sud-africain aux excréments du meilleur ami de l’homme. Une expression qui ne se traduit pas littéralement en français, mais qui peut être compris à travers ces paroles : “Je peux enjoliver les choses pour que ça ait l'air cool et respectueux, mais en réalité, on était vraiment des grosses m*rdes aujourd'hui.”

Il assure sans détours qu’il n’a aucune intention de se cacher derrière la réussite de ces résultats passés. “Nous nous attribuons le mérite lorsque nous réussissons, et maintenant, nous essuyons les critiques lorsque nous échouons. Je ne dis pas cela avec le sourire parce que je suis heureux. Je le dis avec le sourire, car c'est la réalité du rugby”, argue le sélectionneur champion du monde à deux reprises au sein du staff des Springboks.

Avec une telle frustration, Rassie Erasmus espère sûrement voir les Springboks revenir à leur meilleur niveau dès la prochaine rencontre. De fait, cette dernière arrive d'ici à quelques jours. Au Cap, l’Afrique du Sud accueille l'Australie pour la deuxième journée de Rugby Championship, le 23 août. Galvanisés, les Wallabies vont essayer de confirmer leur dynamique optimiste.

