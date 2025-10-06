VIDEO. BOOM ! Leicester Fainga’anuku colle un cul à ne plus pouvoir s’asseoir au monstre Sua’ali’i
Le joueur des Waratahs s’est fait punir lorsqu’il a croisé la route de Leicester Fainga’anuku. Screenshot : All Blacks
Épaule armée, le facteur X australien voulait clairement secouer le taureau des néo-zélandais. Le truc c'est que l’ancien démolisseur toulonnais reste un poteau de 110kg qu’il est difficile de secouer.

Joseph Sua’ali’i est un client. Géant pour son poste (1m96), solide (108kg), athlétique et doté d’un visage de play boy par-dessus le marché, le centre australien de 22 ans fait déjà figure de référence mondiale à son poste, alors qu’il n’a même pas 1 an de XV professionnel dans les jambes.

Superstar à XIII où la NRL se battait pour lui, l’ancien des Storm n’a rien perdu de ses capacités de franchissement ballon en main, où ses appuis, son raffut et ses immenses combats font des dégâts. Ni en défense, où il se plaît à distribuer les carreaux à grands coups d’épaules.

Le tank Fainga’anuku 

Le truc, c’est que ce jeu-là est toujours risqué, lorsqu’on tombe sur plus dur que soit. Et ce week-end, le joueur des Waratahs s’est fait punir lorsqu’il a croisé la route de Leicester Fainga’anuku.

Coupant bien la ligne de course de l’ailier des All Blacks sur une combinaison un peu facile à lire, Sua’ali’i voulait en découdre.

Épaule armée, le facteur X australien voulait clairement secouer le taureau des néo-zélandais. Le truc, c’est que même dans une posture défavorable, l’ancien démolisseur toulonnais reste un poteau de 110kg qu’il est difficile de secouer.

Résultat, Sua’ali’i s’est retrouvé assis les fesses dans le sol après avoir probablement pris le plus gros cul de sa jeune carrière. Une simple percussion valait-elle un article dédié ? Vu la puissance de l’impact entre les 2 athlètes, probablement.

Histoire de rappeler à tout un chacun qu’il vaut mieux accepter de subir aux jambes, que de finir l’épaule engourdie, la nuque raidie et le short sali…

