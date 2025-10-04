VIDEO. Tête plongeante ! Tupaea en Terre promise après un geste totalement inattendu de Barrett
Barrett a fait une passe… avec la tête : l’action complètement folle des All Blacks. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Tupaea marque après une passe… de la tête signée Jordie Barrett ! Une action totalement folle lors du choc Australie - All Blacks à Perth.

Ce samedi à Perth, les All Blacks défiaient l'Australie dans le cadre de la 6e et dernière journée du Rugby Championship. Une rencontre marquée par la 151e sélection de James Slipper, aligné pour la dernière fois sous le maillot des Wallabies.

"La 151e sélection de James Slipper, un événement marquant pour les Wallabies."

Un duo Barrett/Tupaea qui fonctionne

Mais aussi par le très gros match de Jordie Barrett et Quinn Tupaea ou encore Leicester Fainga'anuku. Les deux centres et l'ailier ont été très en vue aussi bien offensivement que défensivement.

"Barrett et Tupaea : un duo qui a marqué les esprits par leur performance."

Le premier a pesé par son jeu au pied et sa vista tandis que les deux autres ont fait parler leur puissance ballon en main. Tupaea a été décisif avec deux essais inscrits avec beaucoup de détermination... et d'opportunisme.

Sa première réalisation a découlé d'un jeu au pied derrière la défense de Barrett. A la lutte avec un Australien, il a réussi à servir son coéquipier d'une très belle passe de la tête. Un geste heureux qui a souri au centre.

Lequel avait très bien suivi. Il a surtout réussi à poursuivre au pied avant de se jeter sur l'ovale en Terre promise. Pas d'en-avant sur l'action puisque Barrett a prolongé avec la tête à l'instar d'un footballeur.

La détermination payante de Tupaea

On retrouvera Tupaea quelques instants plus tard après une pénalité rapidement jouée à quelques mètres de l'en-but. Sans se poser de questions, le centre a pris le meilleur sur un avant à l'aide de son raffut avant de s'écrouler derrière la ligne de craie.

Dans des conditions très humides, les Néo-Zélandais se devaient de l'emporter avec le bonus offensif pour rester en course pour la victoire finale. Les All Blacks ayant une longueur de retard sur l'Afrique du Sud au classement à l'orée de cette dernière journée.

