Rugby Championship. Triplé, 37 points, le phénomène Sacha Feinberg-Mngomezulu peut faire peur au XV de France

Les Springboks ont repris la première place du Rugby Championship après une victoire 67-30 contre l’Argentine, menés par leur ouvreur Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Le suspense est encore présent avant cette dernière journée de Rugby Championship, même si les Springboks ont pris une sérieuse option sur le titre final. Les hommes de Rassie Erasmus possèdent un point d’avance sur les All Blacks et quatre sur les Wallabies en attendant les résultats de la dernière manche de cette compétition. Les Springboks affronteront de nouveau l’Argentine, sachant qu’une victoire contre les Pumas leur assurerait un second sacre d’affilée.

Une opposition que les Sud-Africains peuvent aborder sereinement, après avoir battu les coéquipiers de Santiago Chocobares sur le score de 67 à 30. Une rencontre plutôt serrée en première mi-temps, avant que les champions du monde en titre prennent le large, guidé par Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Au-delà de son triplé et de son record du plus grand nombre de points inscrits par un Springbok dans une seule rencontre (battant les 35 unités de Percy Montgomery contre la Namibie en 2007), l’ouvreur a réalisé une performance incroyable en termes de gestion. À l’aide d’un jeu au pied précis et puissant, le demi d’ouverture a parfaitement alterné entre les phases de possession et d’occupation. En transmettant le ballon dans le bon timing et sans hésiter à porter le ballon pour attaquer la ligne d’avantage adverse. Analyser la performance de Sacha Feinberg-Mngomezulu est donc particulièrement intéressant pour comprendre le rôle d’un numéro dix. D’autant plus qu’il s’agit de son match référence au niveau international sous le maillot vert et or.

Parfait gestionnaire

Du haut de ses 14 sélections, Sacha Feinberg-Mngomezulu dégage beaucoup de sérénité sur le terrain. Une attitude qui inspire beaucoup de confiance chez ses partenaires comme le prouve cette déclaration du capitaine sud-africain Siya Kolisi.

Je trouve que Sacha a été formidable. Pas seulement sur ses essais, mais par la façon dont il a contrôlé le match. Il garde la tête froide et nous met dans de bonnes conditions. »

Le premier essai du joueur des Stormers contre l’Argentine illustre parfaitement son style de jeu : une association de qualités physiques (en particulier sa vitesse) et de lecture du jeu. Sur cette action, il réalise un coup de pied parfaitement placé dans une zone laissée libre par le troisième rideau argentin. L’ouvreur possède d’ailleurs une technique de jeu au pied très spéciale. Il tient rapidement le ballon à une main avant de réaliser un lâché de balle très haut par rapport aux autres joueurs, laissant le temps au ballon de prendre de la vitesse avant de taper son pied.

Le deuxième essai du natif du Cap intervient en fin de première mi-temps, alors que l’Argentine est encore dans le match, menant même au score grâce à la qualité de leurs mauls et une boulette de Cheslin Kolbe.

VIDEO. INSOLITE. Kolbe offre l'essai le plus WTF de l'histoire à Chocobares après une énorme boulette !

Il s’agit encore d’un exploit individuel, dans lequel l’ouvreur se crée le décalage tout seul, avec une feinte de passe, des crochets et une accélération décisive. Un type d’essai tout à fait caractéristique de ce joueur, qui réalise régulièrement des exploits de ce genre avec sa franchise des Stormers. Son troisième et dernier essai face aux Pumas est d’ailleurs une copie conforme de cette phase de jeu, avec un départ plus proche du ruck.

La dernière analyse ne se porte donc pas sur le troisième essai de Sacha Feinberg-Mngomezulu, mais sur sa magnifique passe au pied pour son ailier Cheslin Kolbe. Un jeu au pied millimétré, qui retombe pile au bon moment dans la course de l’ailier Springbok. Un geste mettant en avant sa lecture immédiate du troisième rideau adverse. L’arrière du Stade Toulousain Juan Cruz Mallia ne peut ensuite rien faire pour contrer cette action et concède un essai après une tentative de plaquage en poursuite sur le Sud-Africain casqué.

Dans la lignée de Carter et Wilkinson ?

Un talent incroyable" : c'est la façon dont Rassie Erasmus qualifie son joueur lors de la conférence d'après-match d'Afrique du Sud / Argentine. Source : AFP

Avec de telles qualités physiques, associées à un sens du jeu rare, Sacha Feinberg-Mngomezulu ne parait pas subir la pression. Une faculté que possèdent les grands demis d’ouverture de l’histoire comme Dan Carter ou Jonny Wilkinson. Même s’il lui reste énormément de chemin à parcourir pour atteindre le statut de ces légendes, le Sud-Africain semble posséder le potentiel pour pouvoir mener sa nation vers les sommets et peut-être un troisième sacre mondial d’affilée ?

Concernant sa concurrence au poste de demi d’ouverture des Springboks, le joueur du Cap fait principalement face à deux joueurs : Handré Pollard et Manie Libbok. Le principal atout de Sacha Feinberg-Mngomezulu est qu’il regroupe les principales caractéristiques de ces deux joueurs. Il n’a pas encore pu démontrer qu’il était aussi fiable face aux perches qu’Handré Pollard, mais il possède lui aussi un très bon jeu au pied, puissant et précis. Tout en étant capable de gérer une rencontre avec des jeux aux pieds d’occupation et de pression. Une faculté que ne possède pas du tout Manie Libbok, pouvant se montrer friable dans ce secteur, mais aussi bien moins performant en défense.

En revanche, l’auteur du triplé contre l’Argentine est bien plus créatif que l’ancien demi d’ouverture du MHR, avec un style de jeu moins stéréotypé que ce dernier. Notamment dans ses prises d’initiatives et son positionnement plus proche de la ligne de défense adverse. Un profil qui lui a permis de faire des ravages dans les défenses d’URC la saison dernière. Comme l’atteste son triplé avec les Stormers contre les Irlandais du Connacht.

Sacha Feinberg-Mngomezulu est donc un joueur à part, qui va sûrement prendre la succession d’Handré Pollard dans l’optique de la prochaine coupe du monde en Australie. En tant que numéro dix qui ne semble pas avoir de défaut, il peut mener son équipe vers un nouveau titre mondial, comme l’ont fait avant lui Handré Pollard, Butch James et Joel Stransky. Le XV de France devra donc se méfier du demi d’ouverture des Stormers lors de la tournée d’automne à venir en novembre. Une confrontation qui sera la revanche du quart de finale de la coupe du monde 2023 à Paris.