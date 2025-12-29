1m86 et 105 kg, le puissant et polyvalent joker de Castres venu de Pro D2 pour remplacer Cocagi

En manque d’options à ce poste, les Castrais font appel à un joker médical après la blessure d’Adréa Cocagi, et ça risque de deménager.

C’est une bien mauvaise nouvelle à laquelle Castres a dû faire face après sa courte défaite contre Montpellier il y a deux journées (33-31). Lors de la dernière action de la rencontre, le puissant Adréa Cocagi s’est fracturé le bras.

Un coup dur pour Xavier Sadourny et le club tarnais, qui devra se passer de son centre, international fidjien à trois reprises, pendant au moins trois mois. Seul profil aussi percutant et explosif à ce poste, Cocagi avait pris part à huit rencontres avec Castres cette saison.

À l’heure actuelle, il ne reste plus que deux centres de formation dans l’effectif, Vilimoni Botitu et Jack Goodhue. Après le départ d’Adrien Séguret il y a quelques semaines, Vuate Karawalevu avait été désigné comme potentiel numéro trois au poste. Désormais, les Tarnais pourront également compter sur un renfort en provenance de Nevers.

Castres, déplumé au centre de l’attaque : quelles solutions pour affronter Lyon en Top 14 ? Atu Manu, 27 ans, arrive de Nevers en joker de Adréa Cocagi

C’est l’information du jour publiée par nos confrères du Midol, l’actuel 7e de Pro D2 prête, jusqu’à la fin de la saison, son centre Atu Manu au Castres Olympique pour remplacer Adréa Cocagi. La meilleure équipe à domicile du deuxième échelon dispose de six éléments à ce poste, dont Mathys Belaubre, prêté par Clermont et plutôt performant.

À Nevers cette saison, Atu Manu a disputé six matchs, dont trois en tant que titulaire, et inscrit deux essais, face à Agen et Aurillac. Arrivé de Grenoble il y a deux saisons, il compte tout de même près de 60 apparitions en Pro D2.

Avant de devenir le joueur expérimenté qu’il est aujourd’hui, Atu Manu est passé par le Stade Français de 2018 à 2021, enchainant les prêts à Massy, Carcassonne et Grenoble, club avec lequel il a signé son premier contrat professionnel de trois saisons.

Avec Paris, il n’a goûté qu’à la Challenge Cup, sans jamais évoluer en Top 14. Il a ainsi disputé 34 minutes face à Trévise lors de la saison 2020/2021.

La saison suivante, Atu Manu honore ses deux premières sélections avec les Tonga, face à l’Écosse et à la Roumanie. Contre les Roumains, il joue une dizaine de minutes aux côtés d’Afusipa Taumoepeau, ancien joueur du Castres Olympique notament.

TOP 14. 100kg, International : Toujours malin et à l’affût, Castres viserait l’un des meilleurs centres de PRO D2 Atu Manu, international à 7 et capable d’évoluer à l’aile

Son profil est relativement similaire à celui d’Adréa Cocagi, puisque seulement quatre kilos séparent les deux hommes, qui mesurent tous deux 1,85 m. Dotés de qualités d’explosivité comparables, ils partagent cette étiquette de facteur X, capables de faire basculer le sort d’une rencontre sur un seul geste.

À l’époque, Fabien Gengenbacher, alors entraîneur de Grenoble, ne s’y était pas trompé en enrôlant le puissant Tongien. En mars 2022, il confiait au Dauphiné Libéré tous les espoirs placés sur les épaules d’Atu Manu, alors âgé de 23 ans.

"Atu est arrivé en prêt du Stade Français en cours de saison avec un statut de jeune joueur à fort potentiel. Il a effectivement de grosses qualités de vitesse et de puissance, il est polyvalent, capable d’évoluer aux postes de centre et d’ailier. Il s’est très vite intégré dans le groupe. Depuis son arrivée, il nous a prouvé qu’il était capable de jouer aux deux postes et de faire de vraies différences. Atu se sent bien au FCG. C’est tout logiquement que nous lui avons proposé de continuer l’aventure avec nous", souglignait-il.

Il prendra part à 29 rencontres sous le maillot grenoblois, inscrivant deux essais, avant de rejoindre Nevers. Sa progression sera ensuite freinée, notamment par plusieurs pépins physiques.

Sous les couleurs du FCG, Atu Manu a également participé au tournoi de qualification olympique de rugby à 7 avec les Tonga, inscrivant un essai en deux rencontres. Bref, Atu Manu a tout du pari intéressant. Cette pige à Castres pourrait bien représenter l’occasion idéale de se relancer, lui qui était annoncé, à ses débuts, comme un joueur à très fort potentiel.

Intégration express pour Atu Manu à Castres ?

Fort d’une importante communauté de joueurs issus des îles du Pacifique, Atu Manu retrouvera ainsi six joueurs d’origine fidjienne : Vuate Karawalevu, Vilimoni Botitu, Adréa Cocagi, Varesa Ramototabua, Leone Nakarawa et Atu Sokobale.

Par le passé, Castres a souvent fait appel à des jokers médicaux, avec plus ou moins de réussite. Si son intégration ne devrait pas poser de problème, l’ancien joueur de l’USON devra néanmoins se faire une place pour espérer évoluer, pour la première fois de sa carrière, en Top 14.

Par ailleurs, Atu Manu ne sera pas conservé à Nevers à l’issue de la saison. Il lui reste donc une belle opportunité de démontrer, sous le maillot du Castres Olympique, l’ensemble des qualités décelées au début de sa carrière, et pourquoi pas envisager une prolongation avec la tunique tarnaise.

Car si les Castrais ont déjà prolongé Adréa Cocagi et recruté Taylor Gontineac pour la saison prochaine, Vilimoni Botitu n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec le Castres Olympique. De plus, l’histoire a montré que de belles surprises pouvaient émerger derrière un joker médical à Castres : Rory Kockott avait d’ailleurs débuté son idylle avec le club de cette façon.