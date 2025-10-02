TOP 14. International, 100kg : Toujours malin et à l’affût, Castres viserait l’un des meilleurs centres de ProD2

Le Castres Olympique serait en contacts avancés avec un 3/4 centre roumain de l’AS Béziers depuis plusieurs semaines.

Chaque saison depuis des années maintenant, le Castres Olympique respecte son budget modeste et sa culture en allant inspecter la Pro D2.

Dans cette 2ᵉ division bourrée de talents qui ne demandent qu’à avoir l’opportunité de se montrer dans l’élite du rugby français, le club tarnais fait son marché et déniche, chaque année, de bons joueurs à tous les postes.

Exemple avec les signatures sur les bords de l’Agout d’Hulleu, de Vargas, d’Ambadiang, de Popelin et bien d’autres, quand certains comme Gaëtan Barlot ou Adrien Seguret ont pris une autre dimension depuis leur arrivée au Lévezou.

Un centre perforant dans le viseur

Ce dernier n’a d’ailleurs pas encore prolongé son contrat, qui s’achèvera en juin 2026. Et si l’international U20 - capitaine régulier du CO et originaire du Tarn - devrait certainement poursuivre l’aventure sur ses terres, peut-être que ce ne sera pas le cas des Fidjiens Vilimoni Botitu et Adrea Cocagi.

Alors, le Castres Olympique avancerait déjà ses pions et serait en contacts avancés avec le 3/4 centre de l’AS Béziers Taylor Gontineac depuis plusieurs semaines, rapportait récemment le Midi Olympique.

Joueur perforant (1m85 pour 100kg), le joueur de 25 ans s’est affirmé ces dernières années comme l’une des références à son poste en ProD2. Lui qui compte plus de 70 matchs (et 15 essais) dans ce championnat réputé pour sa formation.

L’international roumain compte également 15 sélections (pour 9 essais inscrits) sur la scène internationale et avait d’ailleurs disputé la coupe du monde 2023.

Le fils de Romeo - l’actuel manager d’Aurillac - pourrait donc débarquer dans le Tarn l’été prochain et découvrir le Top 14 dans un environnement propice à l’évolution et l’épanouissement de ces joueurs passés par l’échelon inférieur.