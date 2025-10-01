TRANSFERT. TOP 14. L'excellent Menoncello vers Toulouse ? Ce dossier brulant s’accélère

Il affole les recruteurs du Top 14 : Menoncello pourrait atterrir à Toulouse l’été prochain. De quoi combler le vide laissé par le départ annoncé de Pita Ahki.

Le Top 14 pourrait bien accueillir une nouvelle pépite du rugby européen dès l’été prochain. Après avoir crevé l’écran lors du Tournoi 2025, Tommaso Menoncello, élu meilleur joueur de la compétition en 2024, semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Transfert. Menoncello pourrait bien finalement atterrir en Top 14 cet été

L’international italien (31 sélections), actuellement au Benetton Trévise, est depuis de longs mois sur les tablettes de plusieurs écuries de l’élite, dont La Rochelle, Toulon… et surtout Toulouse.

Le RCT aurait tout tenté (mais…)

Du côté de Toulon, le RCT s'était montré très actif dans ce dossier, avec l’idée de reformer la paire Brex-Menoncello, en vue sous le maillot de la Squadra.

Selon certaines sources proches du club varois, Brex aurait même tenté de convaincre le centre de signer sur la Rade. Mais le Stade Toulousain aurait pris une longueur d’avance, en recevant récemment le joueur pour lui présenter son projet.

Toulouse tient (peut-être) le remplaçant d’Ahki

À 23 ans, Menoncello incarne l’avenir au poste de premier centre. Puissant, explosif, dur sur l’homme, il coche toutes les cases pour succéder à Pita Ahki, dont le départ à la fin de saison semble désormais acté. TRANSFERT. Le meilleur centre d’Europe ? Menoncello en Top 14, sa destination connue !

Arrivé en 2018, le Néo-Zélandais aura marqué de son empreinte les plus belles pages récentes du club rouge et noir, avec 7 titres depuis 2019.

Pour l’heure, rien n’est signé, et Trévise, qui souhaite ardemment conserver son joueur, n’a bien évidemment pas officialisé de libération. Mais selon le Midi Olympique, Menoncello aurait donné sa préférence à Toulouse, triple champion de France en titre.

Le Top 14 se frotte les mains

Un choix qui peut se comprendre pour un joueur ambitieux, à la recherche d’un nouveau défi et désireux d’évoluer dans un environnement de très haut niveau. RUGBY. 6 NATIONS. La révélation italienne Tommaso Menoncello sacrée meilleur joueur du TournoiQu’il signe à Ernest-Wallon ou ailleurs, voir Menoncello débarquer en France serait un sacré coup pour le championnat. Et un gros clin d’œil pour les amoureux de rugby offensif. Car ce garçon-là ne vient pas faire du tourisme.