TRANSFERT. Le meilleur centre d’Europe ? Menoncello en Top 14, sa destination connue !

Le centre italien Tommaso Menoncello devrait poser ses valises en Top 14 la saison prochaine, c’est le Stade Rochelais qui aurait raflé la mise.

C’est l’un des plus grands prospects de la planète. À 22 ans, l’international italien Tommaso Menoncello s’est déjà affirmé comme l’un des meilleurs premiers centres du monde, voire le meilleur d’Europe. Convoité par plusieurs grands clubs européens et de Top 14, ce serait le Stade Rochelais qui aurait réussi à attirer le joueur dans ses filets.

En effet, le Midi Olympique confie que le joueur est en discussion avancée avec le club maritime. Depuis 2020, le joueur évolue dans l’effectif professionnel du Benetton Trévise, après y avoir également passé une partie de sa formation. Originaire de la ville, il n’est cependant pas libre dans les prochains mois.

TRANSFERT. Après Niniashvili et Le Garrec, La Rochelle vise un recrutement de gala

Tommaso Menoncello en Top 14

En effet, Tommaso Menoncello serait sous contrat jusqu’à l’été 2026. Ainsi, le Stade Rochelais devrait verser une indemnité au Benetton Trévise s’il souhaite ramener le joueur du côté du Top 14. Néanmoins, le Midol indique que l’écurie aux deux étoiles serait prête à investir pour récupérer le joueur au plus vite.

Ainsi, les dirigeants du Stade Rochelais seraient optimistes sur le dossier et complèteraient un recrutement ambitieux. Cette arrivée permettrait de compenser la baisse de régime de certains cadres au poste de premier centre, comme Jonathan Danty ou Jules Favre.

TOP 14. ''Malades'', les Rochelais peuvent-ils se soigner pour éviter le naufrage ?

De plus, Tommaso Menoncello arriverait dans le cadre d’un rajeunissement important de l’effectif. À titre d’exemple, l’Italien ferait son apparition à Marcel-Deflandre en même temps que d’autres jeunes joueurs très prometteurs à leur poste comme Nolann Le Garrec et Davit Niniashvili, déjà bien connus du Top 14.

Sur les cinq dernières années, le centre a disputé environ une soixantaine de matchs avec le club d’United Rugby Championship, actuel 7e du championnat. En parallèle, Tommaso Menoncello est déjà un incontournable en Italie. Il compte 28 sélections avec la sélection transalpine, a été nommé Meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2024 et figure dans l’équipe type de l’édition 2025.

TOP 14. L'Angleterre veut rapatrier ce crack bientôt éligible avec le XV de France

Par le passé, Tommaso Menoncello avait déjà été en contact avec le RC Toulon, cependant les discussions entre le club varois et le joueur n’avaient pas été concluantes. Désormais, les Rouge et Noir seraient plutôt intéressés par la piste de son coéquipier en sélection : le second centre Juan Ignacio Brex, selon les informations de Rugbyrama.

RUGBY. 6 NATIONS. La révélation italienne Tommaso Menoncello sacrée meilleur joueur du Tournoi