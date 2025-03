TOP 14. L'Angleterre veut rapatrier ce crack bientôt éligible avec le XV de France

Grand espoir du rugby anglais, le deuxième ligne du Racing 92 Junior Kpoku devrait quitter l'Île-de-France prochainement pour rentrer en Angleterre.

Le Racing 92 essaye de trouver des joueurs qui feront son bonheur pour la génération à venir. Cependant, certains d’entre eux prévoient déjà de plier bagages. Ainsi, le deuxième ligne anglais Junior Kpoku serait prêt à rentrer au pays, pour connaître les joies de la sélection. En Angleterre, certains s’inquiètent de son possible appel avec les Bleus, à partir de 2026.

Junior Kpoku, un titan de 19 ans

Pour cause, le deuxième ligne polyvalent de 19 ans vit depuis 2023 en France. Régulièrement sélectionné avec le XV de la Rose U20, il a joué quatre des cinq matchs du Tournoi des 6 Nations junior avec ses compatriotes, en tant que titulaire. Mesurant 2, 04 m pour 120 kg, son physique et ses qualités dans le jeu en font un véritable phénomène.

Ainsi, quand le joueur a décidé de quitter les Exeter Chiefs pour se rendre au Racing 92, plusieurs personnes à la fédération anglaise ont eu peur de voir un joyau leur passer sous le nez, chez le rival français. Bien conscient du stress qu’il génère outre-Manche, le joueur s’est exprimé au Daily Mail sur ce sujet il y a quelques mois :

La France, c'est le pays où je joue au rugby, rien de plus. Ce ne serait pas bien de représenter un autre pays que celui où je suis né. Je n'aimerais pas ça.[...] J'ai l'Angleterre dans le sang. Je suis né là-bas, et ma famille et mes amis viennent tous de là-bas. Je devrais représenter mon pays”

Désormais, reste à savoir quand le jeune athlète sera sélectionnable avec l’équipe A. Évoluant à l’étranger, Junior Kpoku ne peut être appelé en sélection. Pourtant, Steve Borthwick serait un fan du joueur, selon Rugby Pass, et serait prêt à lui offrir sa chance en équipe nationale s’il rentre au pays. Le joueur pourrait intégrer la rotation du XV de la Rose pour disputer la Coupe du monde 2027.

Du Racing 92 à l’Angleterre ?

Ainsi, les Sale Sharks se seraient positionnés pour tenter de rapatrier le jeune prodige. Actuellement sous contrat jusqu’en 2027 avec le Racing 92, Junior Kpoku ne devrait pas quitter l’Hexagone, à moins que l’écurie de la banlieue de Manchester ne rachète le contrat du jeune espoir au prix fort. Depuis le début de saison, l’avant de 19 ans a déjà disputé 11 rencontres avec le club francilien.

Pour aider Sale dans son affaire, la fédération anglaise pourrait se mêler de l’affaire. En effet, depuis le Covid_19 et la crise des clubs anglais en Premiership, l’institution a mis en place un système de “contrat avec le Groupe des Joueurs d'Élite”. Ce dernier permet de payer une partie du salaire d’un joueur international anglais, jusqu’à 160 000 £ par an. Selon Rugby Pass, Steve Borthwick a encore huit contrats du genre de disponibles en réserve.

Par son gabarit et sa puissance, Junior Kpoku représente un profil rare dans le rugby anglais, surtout depuis la retraite d’un certain Courtney Lawes. Il peut jouer aussi bien en deuxième ou en troisième ligne. Très convaincant avec l’Angleterre U20, il était titulaire avec cette équipe lors de leur épopée victorieuse en Coupe du monde l’an dernier. Évoluant dans un Racing 92 en grande difficulté, un nouvel air pourrait lui faire du bien.

