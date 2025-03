TOP 14. In love du Stade Toulousain, le probable retour de Willis au pays se précise

Conquis par le Stade Toulousain, les détails du retour de Jack Willis en sélection se précisent en Angleterre et pour les Lions britanniques et irlandais.

Jack Willis n’est pas prêt à abandonner le Stade Toulousain. Celui qui est sans aucun doute l’ancien flanker de l’Angleterre (14 sélections) se sent très bien en Haute-Garonne et compte aller au bout de son contrat. Ce dernier se conclut en juin 2029. Cependant, sa situation l’oblige à imaginer quelques solutions concernant son éligibilité.

Escale en Premiership en 2027 ?

Parti d’Angleterre après que le club des Wasps a fait faillite, en 2022, Jack Willis n'est plus éligible pour la sélection de l’Angleterre. Pour cause, le XV de Rose ne peut appeler que des joueurs évoluant au sein de son championnat local, la Premiership. Éclaboussant les terrains de Top 14 de son talent, le natif de Reading reste donc bien au chaud dans l’Hexagone.

TOP 14. Willis reste au Stade Toulousain, mais une clause dans son contrat pourrait tout changer

Il y a quelques mois, de nombreux médias anglais réputés comme le Daily Mail, The Times ou encore The Telegraph évoquaient une clause dans le contrat que Jack Willis avait signé avec le Stade Toulousain. Cette dernière lui permettrait de signer en prêt en Premiership sur la saison 2027/2028 pour disputer la Coupe du monde 2027 avec l’Angleterre.

Selon une information relayée la semaine passée par le média anglophone Ruck, les Saracens et les Bristol Bears voudraient s’attacher les services du joueur sur cette période-là. Ces deux clubs auraient déjà manifesté leur intérêt auprès du troisième ligne de 28 ans. Cependant, Jack Willis souhaiterait se focaliser pleinement sur son aventure à Toulouse et n’étudierait aucune proposition, pour l’instant.

RUGBY. Willis & co. Le Top 14 tombe-t-il sous le charme anglais ?

Willis rêve des Lions Britanniques

Dans un futur beaucoup plus proche, le flanker du Stade Toulousain pourrait être sélectionné avec les Lions britanniques et irlandais. En effet, les règles d’éligibilité ne sont pas les mêmes pour la sélection anglaise et celle au maillot cramoisi, équipe la plus prestigieuse auquel peut prétendre tout rugbyman d’outre-Manche. Ainsi, Jack Willis pourrait s’envoler pour l’Australie cet été pour y disputer la tournée très attendue.

Ce samedi 1ᵉʳ mars, le troisième ligne a d’ailleurs évoqué ce point au micro de Canal+. Après la victoire du Stade Toulousain sur le RC Vannes, Jack Willis a déclaré ceci : “Jouer pour les Lions britanniques et irlandais, c’est un rêve pour moi. Mais je l’ai déjà dit, il faut que je performe ici (au Stade Toulousain) avant tout, continuer ma progression à chaque match. Je suis focus à 100 % sur Toulouse.”

🎙️"C'est mon rêve de jouer pour les Lions britanniques"



Auteur d'une performance XXL face à Vannes, Jack Willis s'est exprimé sur son envie de jouer pour les Lions britanniques 🙌@StadeToulousain 🔥#STRCV pic.twitter.com/Tpccw5oGcg — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 1, 2025

TOP 14. En échec au Stade Toulousain, cet avant aux 53 sélections prêt à quitter le club ?

Si la tournée des Lions britanniques et irlandais commence durant les phases finales de Top 14, Jack Willis pourrait néanmoins les rejoindre une fois que le Stade Toulousain aura terminé sa saison. La finale de Top 14 se joue au Stade de France le 28 juin prochain. À la même date, les Lions joueront leur premier match de préparation en Océanie, contre la Western Force. Enfin, le premier test-match contre les Wallabies est le 19 juillet.

Par le passé, le cas de figure où un joueur de Top 14 inéligible pour sa sélection, mais appelé avec les Lions britanniques et irlandais s’était déjà observé, tout du moins officieusement. En effet, en 2013, la presse britannique relayait que Sir Jonny Wilkinson devait initialement participer à la tournée en Australie en 2013, mais avait décliné pour se concentrer sur le RC Toulon. Ainsi, espérons que si Jack Willis veut s’envoler vers l’hémisphère sud cet été, Andy Farrell accepte de lui laisser participer aux phases finales avec Toulouse en premier lieu.

RUGBY. Alerte à Toulouse, Jack Willis absent en phase finale de Top 14 ?