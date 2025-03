TOP 14. En échec au Stade Toulousain, cet avant aux 53 sélections prêt à quitter le club ?

Arrivé en 2023 au Stade Toulousain, Nepo Laulala devait être la grosse recrue du club pour les prochaines années, mais l’ancien All Black est en difficulté.

Il est arrivé dans la Ville rose avec une carrière déjà impressionnante. À 31 ans, Nepo Laulala espérait réaliser quelques belles saisons en Top 14. Cependant, le voyage de l’ancien All Black en Haute-Garonne ne s’est pas passé comme prévu.

TOP 14. 9 essais, 63 points, même sans ses stars, le Stade Toulousain reste injouable et impitoyable

Laulala, pas de retour en Top 14 ?

Blessé depuis plus d’un an, le All Black au 53 sélections n’est toujours pas revenu avec l’effectif professionnel. Pourtant, des rapports d’infirmerie annonçaient il y a plusieurs mois que le joueur avait repris la course, sans préciser si ses retours étaient concluants. Depuis, la situation n'évolue plus.

Ainsi, le pilier droit ne participe plus aux entraînements collectifs du Stade Toulousain. Il est visible dans les travées d’Ernest-Wallon, durant certains matchs de Top 14. Malheureusement, Actu Rugby indique que le joueur pourrait ne plus rejouer au rugby.

Selon le média spécialisé, le Stade Toulousain et Nepo Laulala sont en discussion et l’arrêt définitif de sa carrière et de son aventure en France seraient l’une des options envisagées. De plus, Actu Rugby indique qu’une “décision pourrait être prise prochainement” au sujet de l’avenir du joueur.

RUGBY. Ni 9, ni pilier : ce poste inattendu a le plus haut salaire de Top 14

Pilier droit, poste sous tension

Après des prestations décevantes sur ses neuf premiers matchs, le Néo-Zélandais s’était sérieusement blessé. Fin février 2024, il était victime d’une rupture à un tendon d’Achille lors d’une séance d’entraînement. Depuis, Nepo Laulala a intégré l’infirmerie du Stade Toulousain.

En 2023, l’arrivée du pilier droit néo-zélandais devait combler le départ de Charlie Faumuina. De plus, le numéro 3 est encore aujourd’hui l’un des seuls postes où le Stade Toulousain ne paraît pas impérial. Les prestations du taulier Dorian Aldegheri sont contrastées, même si Joël Merkler et Malachi Hawkes donnent satisfaction depuis le banc.

L’année prochaine, le Stade Toulousain se serait attaché les services du pilier international français Georges-Henri Colombe. Actuellement au Stade Rochelais, l’ancien Racingman est un joueur au gabarit impressionnant (1,93 m pour 142 kg). De quoi apporter satisfaction à Ugo Mola et son staff ?

TRANSFERT. TOP 14. Le Stade Toulousain ''chipe'' Georges-Henri Colombe au Stade Rochelais !