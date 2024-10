TRANSFERT. TOP 14. Le Stade Toulousain ''chipe'' Georges-Henri Colombe au Stade Rochelais !

Georges-Henri Colombe rejoint Toulouse pour quatre saisons. En fin de contrat en 2025 avec La Rochelle, il fait un pas en avant, tandis que Nepo Laulala pourrait quitter les rangs toulousains.

Le Stade Toulousain frappe fort. Georges-Henri Colombe, pilier international français, s’apprête à rejoindre les rangs des Rouge et Noir dès la saison prochaine. Un accord a été trouvé cette semaine, validant un contrat de quatre ans selon les informations de L'Equipe, confirmées par RMC. Ce transfert marque un nouveau tournant pour le club toulousain. À 26 ans, Colombe s'impose comme un énorme potentiel du rugby français.

L'ancien joueur du Racing 92 et actuellement sous les couleurs du Stade Rochelais a su s’imposer dans le Top 14 grâce à sa puissance et son efficacité en mêlée fermée. Ce sont ces qualités qui ont séduit le Stade Toulousain, en quête d’un profil de son calibre.

Colombe était sous contrat avec La Rochelle jusqu’en 2025. Selon Sud Ouest, il aurait "refusé une offre rochelaise avant d’écouter plus en profondeur les sollicitations rouge et noir." Le timing de cette arrivée n’est pas anodin.

En effet, l'arrivée du Rochelais coïncide avec le probable départ de Nepo Laulala, pilier néo-zélandais en fin de cycle au club. A Toulouse, Georges-Henri Colombe retrouvera d'autres joueurs du XV de France, comme Cyril Baille, Julien Marchand ou encore Dorian Aldegheri.

Les supporters toulousains ont de quoi se réjouir. Ils attendent désormais de voir comment Colombe s’intégrera au sein d’une équipe réputée pour son jeu léché et sa force collective. Du côté de La Rochelle, c'est une perte. Colombe était annoncé comme le successeur d'Atonio.

"Si les négociations avec le club à la caravelle étaient bien engagées, elles avaient fini par s’enliser, les exigences des deux parties ne s’accordant pas", note Sud Ouest. Ce transfert illustre la capacité de Toulouse à attirer les meilleurs talents du championnat.

Le Stade Toulousain vise encore une fois les sommets, et avec un Colombe prêt à briller sous les couleurs Rouge et Noir, les ambitions du club semblent plus élevées que jamais pour les années à venir.