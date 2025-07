TOP 14. Départ inattendu, annonce précoce et tweet surprenant : il y a-t-il un malaise Léo Coly au MHR ?

S'il n'y a pas vraiment de polémique autour du transfert de Léo Coly à Bayonne pour 2026, la réaction du MHR sur les réseaux sociaux laisse planer le doute.

La saison 2025-2026 est à peine entamée que le marché des transferts fait déjà rage. L'annonce du transfert de Léo Coly à Bayonne a d'ailleurs surpris tout le monde, car déjà annoncé alors qu'il ne sera effectif qu'à la fin de la saison prochaine.

Si le principal intéressé se dit droit dans ses bottes en ayant prévenu ses dirigeants, son staff et ses coéquipiers "avant que ça sorte", il se peut qu'un malaise s'installe. D'autant plus lorsque l'on voit la réponse montpelliéraine au tweet bayonnais officialisant l'arrivée du demi de mêlée.

Le GIF "surpris", et qui surprend

Si le timing de l'annonce peut surprendre, Léo Coly n'en est pas dérangé, préférant que "tout soit clair très tôt dans la saison", exprime-t-il à Midi Olympique. Il peut ainsi être focalisé sur sa saison, selon ses dires, et cela peut même lui "permettre de jouer libéré", avec un poids en moins sur les épaules.

Et jusque-là, il n'y avait pas vraiment de quoi polémiquer en soi autour de ce transfert. Mais la réponse du MHR, sous le tweet de l'Aviron Bayonnais officialisant l'arrivée de Coly, fait planer le doute. Un simple GIF surpris de l'acteur Samuel L. Jackson, qui, de fait, surprend.

Le MHR n'était-il pas au courant de son départ, contrairement à ce qu'affirme le joueur ? Simplement le timing qui surprend ? Ou une réponse pleine d'humour à son départ ? Difficile d'analyser cette réaction du club montpelliérain qui entretient le doute.

"On est tous des grands garçons"

Du côté du joueur, on pense avoir "été honnête vis-à-vis de Montpellier dès le départ." Et ce "en prévenant [le] staff et les personnes qui devaient être au courant, ainsi que [ses] coéquipier", bien assez tôt.

Coly est serein quant au bon déroulement du prochain exercice de Top 14. Il ne croit pas que ça puisse "altérer [son] quotidien cette saison". Dans ce groupe, ils sont tous des professionnels et aussi "des grands garçons" poursuit Coly, qui seront capables de laisser les potentielles tensions de côté pour le bien du club.

Mais avec la récente arrivée d'Ali Price, Léo Coly voit un nouveau sérieux concurrent à la mêlée. Cobus Reinach partant, c'est un nouveau demi de mêlée international qui rejoint l'Hérault. De quoi, peut-être, lui faire perdre un peu de temps de jeu, qui était équitablement partagé la saison dernière avec le Sud-africain. Et si cela se confirme, sera-t-il simplement en raison de la concurrence ou d'une réaction au départ soudain du joueur ?

