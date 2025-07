TOP 14. ''Il avait besoin de se relancer'', Collazo revient sur le départ de Woki à l'UBB

Avec l’appui de Collazo et une implication saluée par les Bleus, Cameron Woki est prêt à redevenir un joueur majeur du rugby français.

C’est un retour qui en dit long. Cameron Woki, 25 ans, pose de nouveau ses valises à Bordeaux, trois ans après un départ houleux vers le Racing 92. Mais cette fois, pas de clash, pas de tension. Seulement un joueur qui revient là où il a explosé, après avoir traversé une période de doute et retrouvé des couleurs.

Un retour assumé

Il y a trois ans, Woki quittait l’UBB sur fond de mésentente avec Christophe Urios. Aujourd’hui, il revient dans un club sacré champion d’Europe sans lui, mais prêt à lui offrir un nouveau cadre. Patrice Collazo, qui l’a relancé à Paris, a tenu à clarifier les choses : « Ce départ, c’est un choix personnel. Il n’y avait aucun problème de comportement. »

Woki, en fin de cycle francilien, voulait simplement retrouver ses repères, son environnement, ses automatismes. Et quand bien même son passage au Racing ne restera pas dans les annales, il n’a pas été inutile.

Collazo, le déclic

L’arrivée de Patrice Collazo à la tête du Racing 92 a été un tournant. Entre les deux hommes, « ça a matché », dit le manager (Rugbyrama). Woki a repris confiance, s’est remis à l’endroit dans son jeu. « Il avait juste besoin de se recentrer sur des choses qu’il aime faire et qu’il maîtrise. C’est ce qu’on a fait », résume Collazo.

Le joueur a retrouvé sa dynamique, à l’image de ses dernières sorties, plus tranchantes, plus impliquées, plus constantes. Assez pour envisager un nouveau départ.

Une maturité saluée chez les Bleus

Cette progression n’a pas échappé au staff de l’équipe de France. Même blessé, Woki s’est investi à fond dans la préparation du test contre les All Blacks, comme l’a raconté William Servat : « Il a participé à la stratégie, il a bossé sur la touche. C’est un signe de vraie maturité. »

🇫🇷 William Servat : "Cameron Woki a évolué dans sa façon de voir et appréhender les choses. Il faut le souligner car il a répondu à nos attentes. Je pense que le fait de travailler avec Patrice Collazo a dû beaucoup l'aider. Son apport a été très positif."

Un compliment rare et lourd de sens, venant d’un technicien réputé exigeant. Ce genre de détail fait la différence quand il s’agit de figurer dans le groupe France sur le long terme.

Un leader en devenir

Son retour à Bordeaux s’inscrit donc dans une logique plus globale. Woki, qu’on a parfois caricaturé comme un joueur doué mais inconstant, semble avoir franchi un cap.

L’UBB ne récupère pas seulement un joueur qu’elle connaît. Elle accueille un international, qui sait ce qu’il vient chercher. Dans un vestiaire désormais orphelin de certains cadres (Petti, Tatafu, Samu), son leadership naturel pourrait lui permettre de rapidement s’imposer.

Bordeaux, acte II

Woki ne revient pas pour faire de la figuration. Il revient pour gagner sa place dans un effectif de très haut niveau, dans un club qui vise désormais le Brennus. À lui de prouver qu’il peut redevenir l’un des meilleurs deuxièmes (troisième ?) lignes français. En tout cas, tout semble réuni pour ça.