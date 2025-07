''Il doit répondre de ses actes devant la justice'' : la famille Narjissi s'attaque à Florian Grill et à la FFR

Près d'un an après la disparition de Medhi Narjissi en Afrique du Sud, sa famille souhaite que la FFR et Florian Grill soient traduits en justice.

Il y a un an, un drame touchait le rugby et l'équipe de France U18. Présent en Afrique du Sud avec la délégation française, Medhi Narjissi disparaissait en mer, emporté par des vagues d'une plage réputée pour être dangereuse.

Un an après, la famille Narjissi se rendra prochainement sur les lieux, afin de lui rendre hommage. Mais avant de partir, elle émet désormais publiquement le souhait que la FFR, et donc son plus haut représentant, Florian Grill, soient traduits en justice.

VIDÉO. Antoine Dupont malmène les machines de muscu : son retour plus proche que jamais ?

Porter plainte contre l'organisateur du voyage

Par des propos recueillis pas L'Équipe, la famille Narjissi déclare vouloir porter plainte contre l'organisateur du voyage. Actuellement, il y a deux procédures judiciaires en cours. Le manager de l'équipe de France à l'époque et le préparateur physique, à l'initiative de la sortie sur cette plage, sont mis en examen.

Ce n'est visiblement pas assez pour la famille du disparu, qui souhaite que l'organisateur du voyage soit traduit en justice également, c'est-à-dire la FFR. "Notre objectif, c'est que l'ensemble des responsables soit a minima entendus et mis face à leurs responsabilités", déclare Victor Casellas, l'un des avocats de la famille. Jalil Narjissi, père de Medhi, se demande d'ailleurs "pourquoi il n'assume pas ses responsabilités", en parlant de Florian Grill.

Top 14. ''Pourquoi faire semblant ?'' : Coly donne les raisons de son départ du MHR

Je n'ai jamais dit qu'il avait mis notre fils à l'eau. Mais il y a la question de toute la préparation du stage qui a été totalement défaillante, comme l'a démontré le rapport de l'inspection générale.

L'ancien joueur professionnel souhaite en effet que Grill réponde "de ses actes devant la justice", notamment car "tout un tas de fautes ont été commises en amont et ont abouti à ce drame." L'avocat déclare que c'est en qualité de représentant "moral de la FFR" que le président de l'instance nationale doit faire face à la justice. Mais cela vaut aussi pour "tous les hommes de l'ombre de ce dossier", ajoute-t-il.

La FFR rejette tout reproche personnel

Contacté par L'Équipe, la FFR, par l'intermédiaire de son avocat, déclare ne vouloir "entretenir aucune polémique avec la famille Narjissi." Elle s'associe tout de même à leur ressenti qui "se comprend et se respecte".

Mais de son côté, la FFR réfute les reproches exprimés par la famille, qui n'ont "aucun lien avec la disparition tragique de Medhi Narjissi." En ce sens, en aucun cas "la responsabilité de la FRR, [et] celle de son président", ne peut être engagée. Il ajoute qu'aucune "faute personnelle ne peut être reprochée" à Florian Grill. Affaire à suivre...

TOP 14. ''Il avait besoin de se relancer'', Collazo revient sur le départ de Woki à l'UBB