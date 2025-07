RUGBY. Et si les Lions débarquaient dans le Sud Ouest ? Benazzi y croit dur comme fer

Des stades pleins, des clubs impliqués, des économies relancées : la France, prochain terrain de chasse des Lions ?

C’est une rumeur qui devient sérieuse. Un fantasme qui pourrait bien se transformer en réalité. Les Lions britanniques et irlandais, cette institution mythique du rugby mondial, pourraient un jour poser leurs valises en France pour une tournée historique.

Rainy one at training today in Sydney 🌧️🦁#Lions2025 pic.twitter.com/sQpsfNFO9R — British & Irish Lions (@lionsofficial) July 30, 2025

Ce qui devait n’être qu’un simple match en amont de leur périple en Nouvelle-Zélande s’est mué, au fil des mois, en véritable projet de tournée estivale. Une première depuis leur unique affrontement face aux Bleus en 1989 au Parc des Princes. Et cette fois, il ne s’agirait pas d’un "one-shot".

Benazzi en chef de file

C’est Abdelatif Benazzi, vice-président de la FFR et ancien international, qui pousse l’idée. Pour lui, c’est une évidence : « On est voisins. Pourquoi ne pas créer un événement régulier, marquant, qui ferait grandir notre sport ? » Dans ses échanges avec les représentants des Lions, l’ancien troisième-ligne a plaidé pour une tournée itinérante, avec escales à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris… voire des sélections régionales face aux Lions.

Un coup double : du rugby de haut niveau pour les fans et une aubaine économique pour une FFR au bord de l’asphyxie financière.

Kicking practice with one of the greats...



Tap below to watch the latest episode of The Ultimate Test 🦁#Lions2025 July 30, 2025

Un soutien fédéral… mais un verrou à faire sauter

Du côté de la Fédération, Florian Grill soutient fermement l’idée. Pour lui, c’est autant une opportunité commerciale qu’un outil pour reconquérir le cœur des Français autour du XV de France. Mais le vrai verrou, c’est la LNR, propriétaire du Top 14, dont les clubs fourniraient forcément une bonne partie des joueurs concernés.

Et là, le sujet devient sensible. Entre calendrier déjà surchargé, prépa estivale des clubs et peur d’un déséquilibre dans la saison, les présidents de club attendent des garanties solides. En clair : que ça rapporte gros, ou que leurs joueurs ne subissent pas des temps de jeux intenables.

Un pari sur la jeunesse

Derrière cette tournée, se cache aussi une réflexion économique. Aujourd’hui, suivre les Lions en Australie ou en Nouvelle-Zélande coûte une fortune. Le rugby, sport populaire par excellence, se coupe d’une partie de sa base.

La France, avec ses routes, ses campings, ses stades modernes et ses prix plus doux, pourrait ouvrir les portes du mythe Lions à une nouvelle frange de supporters, brittaniques ou non. Étudiants, jeunes fans, familles… tout le monde aurait enfin une chance d’en faire partie.

Les Lions, une marque mondiale

Reste à convaincre outre-Manche. Car les Lions sont aussi une marque, une entreprise, une tradition ancrée. Certains anciens, comme Brian Moore, y voient une menace pour le Tournoi des Six Nations. Mais à raison d’une tournée tous les quatre ans, et d’une venue en France seulement une fois tous les seize ans, l’argument semble mince.

Alors, rêve ou révolution ? À suivre. Mais en attendant, gardez vos week-ends d’été libres. On ne sait jamais : un soir de juillet, les Lions pourraient bien débarquer… à Castres !