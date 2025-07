Coupe du monde 2027. La Namibie reste dans la course à la qualification, qui peut encore y croire ?

Après sa victoire dans le barrage Afrique/Asie, la Namibie est encore en lice pour participer au mondial 2027. Les nations du Pacifique et d'Amérique du Sud se disputent les dernières places.

Déchue en finale de Rugby Africa Cup par le Zimbabwe, la Namibie pouvait dire au revoir à la Coupe du monde 2027 dès ce week-end. Un barrage décisif face aux Émirats arabes unis avait lieu.

Car ces deux nations, deuxièmes de leur compétition continentale, avaient une dernière chance de se qualifier à la Coupe du monde 2027. Un barrage, qui leur octroie ensuite une place pour le dernier tournoi de repêchage à 4 équipes, ne délivrant qu'un seul ticket pour le mondial en Australie.

RUGBY. World Rugby monte au créneau pour défendre ses arbitres après le 2e test des Lions

La Namibie étrille les Émirats

Malgré l'ouverture précoce du score des Émiratis, dès la 3e minute, et un match serré à la mi-temps (22-17, en faveur la Namibie), ce sont bien les Africains qui l'emportent. Un résultat large et net (86-29) au final, qui démontre l'écart en vigueur entre ces deux nations, mais aussi l'erreur de parcours commis par les Namibiens face au Zimbabwe.

La nation africaine disputera donc le tournoi de repêchage, qui se déroulera entre 4 équipes, du 8 au 18 novembre 2025 à Dubaï. Le vainqueur obtiendra le dernier ticket qualificatif pour la Coupe du monde 2027. Pour le moment, seule la Namibie et la Belgique sont qualifiées.

PRO D2. À Agen, le nouveau facteur X fidjien manque à l'appel depuis plusieurs jours

FT 🇳🇦 86-29 🇦🇪



Namibia fly past UAE in the Asia/Africa playoff to book their spot at the FQT of #RWC2027#UgandaRugby #RACUG25 https://t.co/oZIhcMEWRY pic.twitter.com/hH9nmW0ndo — 𝗛𝗶𝗽𝗽𝗼𝘀 𝗙𝗮𝗻𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@HipposFans) July 26, 2025

Qui, en Amérique du Sud, se qualifiera ?

Reste encore à déterminer les qualifiés de l'Amérique du Sud et du Pacifique. Si l'Argentine, le Japon et les Fidji sont déjà qualifiés, le Sudamérica rugby championship doit délivrer un ticket direct pour le mondial, et la Pacific Nations Cup trois autres tickets directement qualificatifs.

Sudamérica Rugby Championship

Actuellement en cours, il oppose le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Après une première victoire au match aller à l'extérieur (25-31), le Chili l'a emporté (35-20) au match retour à domicile ce week-end face au Brésil et est donc qualifié pour la finale de la compétition.

Ce samedi, l'Uruguay et le Paraguay s'affrontaient pour le match aller à Luque, au Paraguay. Et ce sont bien les favoris de la rencontre, les Uruguayens, qui l'ont largement emporté (0-38) et s'offrent une bonne option de qualification en finale, avant le match retour.

INSOLITE. 12 jours après le XV de France, ces All Blacks qui vont affronter des semi-pros tout l’été

La finale délivrera une place pour le mondial australien, tandis que le perdant jouera un barrage contre une nation du Pacifique pour soit aller à la Coupe du monde, soit participer au tournoi de repêchage. Le troisième du Sudamérica Rugby Championship est d'office qualifié pour le tournoi de Dubaï.

Pacific Nations Cup

Il se déroule entre août et septembre et 6 équipes y participent, dont le Japon et les Fidji, déjà assurées de participer au mondial. Les autres participants sont les Samoa, les Tonga, le Canada et les États-Unis.

Les 3 meilleures nations à l'issue de la compétition, outre les deux pays déjà qualifiés, iront en Australie. La dernière équipe disputera un barrage contre une nation d'Amérique du Sud. Une victoire signifie Coupe du monde, une défaite envoie au tournoi de repêchage de Dubaï.

''C’est 15 % des équipes de France'' : quelle est cette île au potentiel énorme que la FFR veut exploiter à fond ?