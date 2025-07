RUGBY. En Coupe du monde 36 ans plus tard, ce pays réalise l’exploit !

En battant la Namibie 30 à 28 en Ouganda, le Zimbabwe devient champion d’Afrique et se qualifie pour la Coupe du monde de rugby 2027.

C’est un grand jour pour le rugby africain. Pour la première fois depuis 1999, une autre nation africaine que la Namibie parvient à sortir des qualifications d’une Coupe du monde en étant victorieuse. Ce samedi 19 juillet, le Zimbabwe s’est imposé (30-28) face aux Namibiens en finale de la Coupe d’Afrique de rugby 2025. Aux anges, les Zimbabwéens profitent de leur première qualification pour le mondial depuis 1991.

Après être venu à bout du Maroc (43 à 8), puis du Kenya (29-23) en demi-finale, le Zimbabwe a remporté un second sacre continental consécutif. Face à une sélection namibienne en perte de vitesse, l’autre équipe d’Afrique australe a décroché le Graal et peut désormais se préparer à défier les meilleures équipes du monde.

Après 36 ans sans qualification en Coupe du monde, le rugby à XV renaît de ses cendres au Zimbabwe. Qui plus est, ce retour en force s’est réalisé de manière naturelle, profitant en grande partie d’une formation locale. De plus, cette qualification s'inscrit dans le cadre d'une histoire nationale douloureuse entre différentes communautés. Désormais, cette sélection rêve d'un avenir meilleur.

La douloureuse histoire du Zimbabwe

Lors de sa dernière participation à la compétition reine, l'équipe nationale était exclusivement constituée de Blancs zimbabwéens. Majoritairement issue d’ascendance de colons britanniques, cette communauté avait proclamé unilatéralement l'indépendance du pays, en 1965. Alors baptisée Rhodésie du Sud, le pays était contrôlé par la population blanche, pourtant très minoritaire. C’est essentiellement cette dernière qui a construit l’identité rugbystique des Sables, la sélection de rugby à XV du pays.

Cependant, la situation va être radicalement modifiée quand le dictateur Robert Mugabe arrive au pouvoir. D’abord sympathisant des Blancs zimbabwéens, quand il était Premier Ministre, une crise économique et agraire a mis en avant une tout autre philosophie. Ainsi, il cultivait une haine systémique et raciale de ces derniers en tant que Président, à partir des années 90 jusqu’à sa chute en 2017. Cette communauté d’origine britannique s'est vue expropriée de ses terres. On estime aujourd’hui que plus des trois quarts de cette dernière a fui le pays depuis.

Nouvelle nation arc-en-ciel ?

Avec cette crise politique et démographique, le rugby zimbabwéen va sombrer durant une vingtaine d’années, avec l’exil de la communauté qui pratiquait ce sport. De plus, l’indépendance, puis le développement de la Namibie vont relayer les Sables au second plan du rugby africain. Cependant, les choses changent depuis un peu plus d’une décennie. En 2012, le Zimbabwe devient contre toute attente champion d’Afrique, pour la première fois de son histoire. Cet exploit va forger une nouvelle génération de joueurs, formés au pays.

Désormais, près de 13 ans plus tard, la sélection décroche son billet pour le mondial et un troisième sacre continental dans son histoire. Avec une équipe composée en grande partie de joueurs noirs, mais avec également quelques représentants des Blancs zimbabwéens, cette sélection incarne un renouveau. Depuis la chute de Robert Mugabe, les autorités en place, aussi accusées de dérives autoritaires, cherchent à faire oublier ce passé pour unir les différentes communautés du pays. Sans espérer que cette aventure mondialiste rentre dans la récupération politique, cette dernière pourrait servir à écrire une belle histoire de fraternité, comme pour d’autres pays par le passé.

