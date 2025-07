RUGBY. Déjà 17 qualifiés sur 24, qui peut encore participer à la Coupe du monde 2027 ?

Seules 24 équipes pourront participer à la Coupe du monde de rugby 2027. Au 6 juillet 2025, 17 qualifiés sont d’ores et déjà connus.

Il ne reste plus que sept places et elles seront toutes distribuées d’ici à la fin de l’année. Ainsi, l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Écosse, le Pays de Galles, les Fidji, l'Angleterre, l'Argentine et le Japon sont qualifiés d'office après la RWC 2023. Alors que Hong-Kong vient d’arracher son billet en Asie, la Géorgie, l'Espagne, la Roumanie et le Portugal ont validé leurs billets après les qualifications de la zone Europe. Voici, un aperçu des qualifications à venir pour le prochain mondial, qui aura lieu en Australie en 2027.

Des tournois continentaux à jouer cet été

La Coupe d’Afrique de rugby devrait être la première compétition à nous offrir le nom d’un nouveau qualifié. En effet, son édition 2025 se joue en Ouganda du 8 juillet au 19 juillet et le vainqueur sera qualifié pour le mondial. Si la Namibie a longtemps été au-dessus sur cette compétition, la nation australe semble en perte de vitesse. Des équipes comme le Kenya, l’Algérie ou le Zimbabwe, champion en titre de la compétition, sont également des sérieux prétendants.

Ensuite, c’est l’Amérique du Sud qui pourrait confirmer un nouveau participant. Pourtant, le tournoi de qualification pour la région sud-américaine a déjà commencé depuis environ 10 mois. Actuellement, il ne reste plus que sa phase finale et cette dernière doit être jouée du 19 juillet au 6 septembre 2025. Le vainqueur de cette dernière sera qualifié pour le mondial. Seules trois équipes restent en course : l’Uruguay, le Brésil, le Chili et le Paraguay.

Enfin, la zone Pacifique doit encore décider des nations qu’elle enverra en Australie en 2027. Cette région particulière réunit les six meilleures nations d’Amérique du Nord et d’Océanie. Ces dernières s’affrontent lors de la Coupe des nations du Pacifiqu, réunissant les Fidji, le Japon, les Samoa, les Tonga, les États-Unis et le Canada. Cette compétition se déroule du 22 août au 20 septembre 2025.

Pour ces sélections, ce sont pas moins de trois places pour la Coupe du monde 2027 qui sont à décrocher. De plus, le Japon et les Fidji sont d’ores et déjà conviés à la compétition. Ainsi, cette organisation laisse trois places pour les Samoa, les Tonga, le Canada et les États-Unis. De fait, seule l’équipe finissant la plus basse parmi les quatre nommées n’obtiendra pas directement sa place.

Des barrages pour la Coupe du monde 2027

Après ces tournois régionaux, soit au début de l’automne, 22 des 24 participants à la Coupe du monde 2027 seront connus. Les deux dernières places seront données à l’occasion de matchs de barrages. Dans un premier temps, un barrage entre le finaliste du tournoi de qualification d’Amérique du Sud et le dernier non-qualifié du Pacifique aura lieu durant l’automne. Disputé sous forme de matchs aller-retour, il qualifie son vainqueur pour le mondial. Son perdant joue une ultime compétition pour tenter de se qualifier.

Enfin, un tournoi de repêchage aura lieu à Dubaï du 8 au 18 novembre 2025 et décidera de la toute dernière place en jeu pour la Coupe du monde 2027. Il opposera la Belgique, cinquième du Championnat d’Europe, à trois autres nations. On y retrouvera aussi le perdant du barrage cité précédemment, la troisième meilleure nation d’Amérique du Sud et le vainqueur d’un autre barrage. Ce dernier se décide entre les Émirats arabes unis, deuxième du Championnat d’Asie, et le finaliste de la Coupe d’Afrique de rugby.

