RUGBY. Avec une 18ᵉ défaite de suite, le calvaire du pays de Galles s’éternise…

Encore redoutable il y a quelques années, la sélection du pays de Galles voit son niveau s’effondrer et concède une 18ᵉ défaite consécutive.

Au Mikuni World Stadium de Kitakyūshū, le pays de Galles pensait renouer avec la victoire, ce samedi 5 juin. Face à une sélection du Japon engluée dans un sérieux marasme, les Britanniques ont tenu le score durant une grande partie de la rencontre. Cependant, ils se sont finalement inclinés face à des Asiatiques morts de faim, sur le score de 24 à 19.

Le Japon jubile

En effet, c’est le solide ailier Halatoa Vailea qui a réussi à donner l’avantage au score en faveur des Brave Blossoms. À la 70ᵉ minute de jeu, le trois-quart était venu au soutien de ses coéquipiers qui tentaient de renverser les Gallois à l’aide d’un maul bien amorcé. Après avoir résisté durant 10 minutes, les Japonais ont jubilé en envoyant le ballon en touche.

Quelques minutes avant cette action décisive, le pays de Galles avait déjà commencé à craquer. À la 59ᵉ minute de jeu, les hommes en rouge n’ont pas résisté à la vivacité des trois-quarts nippons. Ces derniers se sont défaits sans grande difficulté de la pression adverse pour envoyer l’ouvreur remplaçant Ichigo Nakakusu en Terre promise.

Lors de cette confrontation, ce qui a dû être le plus frustrant pour les observateurs gallois, c’est sans doute la passivité de leur équipe sur les trois derniers quarts de la rencontre. Pour cause, le pays de Galles a marqué l’intégralité de ses 19 points sur les 21 premières minutes de la rencontre. Ensuite, les coéquipiers de Taulupe Faletau n’ont plus proposé grand-chose, laissant le temps aux Japonais de revenir dans le match.

Le pays de Galles méconnaissable

Au Japon, cette victoire est historique. Il s’agit du deuxième succès contre le pays de Galles pour la sélection nationale, après un match remporté sur le score de 23–8 en 2013. De plus, il s’agit seulement de la huitième victoire des Brave Blossoms face à une équipe première d’une nation de Tiers 1, soit celles disputant le Tournoi des VI Nations et le Rugby Championship. C’est la première du genre depuis la Coupe du monde 2019.

Au pays de Galles par contre, cette nouvelle défaite s’inscrit dans une dynamique des plus décevantes. Vainqueur du Tournoi des VI Nations en 2021, le XV du poireau connaît une descente aux enfers fulgurante depuis l’année 2022. Au Japon, les Gallois ont confirmé une 18ᵉ défaite consécutive pour la sélection. Une série qui est évidemment un record, ils n’ont plus gagné depuis un succès 43–19 contre la Géorgie, lors de la Coupe du monde 2023.

Désormais, une autre rencontre attend le pays de Galles et le Japon au Noevir Stadium de Kobe, le 12 juillet prochain. En cas de succès, les joueurs de Matt Sherratt briseront la malédiction. S’ils perdent, ils devront attendre la tournée d’automne 2025 pour espérer gagner un match. Quatre rencontres sont prévues, en novembre prochain, face à l'Argentine, au Japon, à la Nouvelle-Zélande et à l'Afrique du Sud.

