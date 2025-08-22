Du plaquage au body slam ? Cette star mondiale tentée par le catch... et surtout le cinéma !

Star des réseaux et cadre du XV américain, Ilona Maher ne ferme aucune porte après la Coupe du monde. De la WWE à Hollywood, la joueuse de 29 ans rêve d’un destin à la The Rock… sans jamais oublier le rugby.

Elle fait partie des visages les plus connus du rugby féminin mondial. L’Américaine Ilona Maher entend bien marquer les esprits lors de la Coupe du monde 2025 qui débute ce week-end en Angleterre.

A 29 ans, elle ne se fixe aucune limite. Et ce, bien au-delà des frontières des terrains de rugby. L'internationale américaine aux 9 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux a confié à la BBC avoir été approchée… par la WWE. Elle se verrait bien faire une carrière à la John Cena et The Rock.

« J’ai déjà été approchée par la WWE », raconte Maher à la BBC, non sans humour, en imaginant son nom de scène : Maher-vellous. De quoi faire sourire, mais aussi réfléchir. Car derrière la blague, il y a une vraie opportunité financière et médiatique. « Je devrais y penser, il y a de l’argent à se faire », reconnaît-elle.

Une trajectoire à la The Rock ?

Ilona Maher ne cache pas son admiration pour le parcours de Dwayne Johnson et John Cena, ex-stars du ring devenues têtes d’affiche à Hollywood. « J’aimerais suivre cette progression », glisse-t-elle, avant de se projeter en « hot assassin » dans un premier rôle de fiction.

Je ne vais pas encore jouer dans une comédie romantique.

La native du Vermont n’en est pas à son premier coup d’éclat médiatique : on l’a déjà vue dans Dancing with the Stars et elle a été élue meilleure révélation sportive de l’année 2025 lors des prestigieux Espy Awards.

Déjà connue avant les Jeux olympiques de Paris 2024, sa popularité a explosé lors de l'événement planétaire grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux. Elle entend bien en profiter jusqu'au bout.

Le rugby toujours dans un coin de la tête

Mais que les fans se rassurent : Maher ne ferme pas la porte au rugby. « Le monde est ouvert, mais je me vois revenir à l'ovalie », a-t-elle glissé dans les médias. À 29 ans, la puissante trois-quarts américaine incarne plus que jamais l’évolution du rugby féminin : une joueuse performante, mais aussi une personnalité influente capable de sortir du cadre.