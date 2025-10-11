TRANSFERT. PRO D2. Grenoble prospecte en Nouvelle-Zélande après la grosse blessure d’Éli Églaine

Saison stoppée net pour Éli Églaine ! Le pilier gauche de Grenoble s’est gravement blessé face à Aix. Le club isérois vise un joker en provenance de Nouvelle-Zélande.

La saison avait pourtant bien démarré pour le FCG, avec une solidité en conquête et des promesses entrevues dans le jeu courant. Mais les galères s’enchaînent pour le club isérois, plombé par les pépins sur fond de changement d'entraîneur. TRANSFERT. Pro D2 – Jeff Dubois annoncé à Grenoble, Nadau vers la sortieDernier coup dur en date : la grave blessure d’Éli Églaine, pilier gauche de 25 ans, victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la défaite face à Provence Rugby.

Églaine out pour la saison

Ancien international U20 passé par la formation rochelaise, Églaine avait prolongé jusqu’en 2028, preuve de la confiance du staff grenoblois. Solide en mêlée, actif dans le jeu, il s’était imposé comme un maillon essentiel du paquet d’avants.

Son indisponibilité, qui pourrait s'étendre jusqu’à la fin de saison, oblige le club à réagir rapidement.

Piste néo-zélandaise pour le FCG

Le FCG serait donc activement à la recherche d’un joker médical pour renforcer sa première ligne. D’après RugbyPass, plusieurs profils sont actuellement étudiés, notamment du côté de la Nouvelle-Zélande, une destination prisée pour ses piliers puissants et techniquement propres. Le staff espère sans doute conclure rapidement pour ne pas déséquilibrer une mêlée déjà en reconstruction.

Megdoud en renfort derrière

Cette nouvelle blessure s’ajoute à celle de Gerswin Mouton, ailier explosif victime lui aussi d’une rupture des croisés. Pour pallier son absence, Grenoble s’est tourné vers Bayonne et va enregistrer l’arrivée de Nadir Megdoud (28 ans) en tant que joker médical. Un profil expérimenté, passé notamment par le Stade Français, qui devrait apporter de la stabilité à l’arrière. TRANSFERT. TOP 14. Bayonne boucle un dossier chaud et cède un joueur à GrenoblePas verni en ce début de saison, le FCG doit maintenant jongler entre infirmerie pleine et mercato sous pression. Le chantier est ouvert.