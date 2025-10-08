TRANSFERT. Pro D2 – Jeff Dubois annoncé à Grenoble, Nadau vers la sortie

À Grenoble, les lignes bougent. Nicolas Nadau sur le départ, Jeff Dubois dans les starting-blocks : le technicien passé par le Stade Français et Dax serait en passe de rejoindre l’encadrement du FCG.

Un contexte tendu à Grenoble

Sans club depuis son départ de Dax cet été, Jeff Dubois s’apprête à reprendre du service du côté de Grenoble, où il devrait rejoindre l'encadrement sportif. Une arrivée qui devrait donc sceller le sort de Nicolas Nadau. PRO D2. Mise à pied de Nadau : les joueurs du FCG ont tranché… ils appellent la direction à ''prendre ses responsabilités''Le club isérois vit une période mouvementée. Mis à pied à titre conservatoire après des propos jugés déplacés envers un médecin du club lors de la rencontre face à Brive, Nicolas Nadau devrait prochainement voir sa mission officiellement interrompue.

Dans ce contexte délicat, le FCG a rapidement activé la piste Dubois pour ramener un peu de sérénité et d’expérience dans le staff. Il serait question d'un contrat de deux ans plus une en option.

Dubois, profil d’expérience

Ancien international français (déjà passé par le Stade Français, Mautauban ou encore l’équipe de France comme adjoint), Jeff Dubois coche toutes les cases : technicien reconnu, proche des joueurs, fin connaisseur du jeu offensif. À Dax, il avait largement contribué à la progression de nombreux jeunes talents avec une qualification pour les phases finales.

Une opportunité pour rebondir

À 52 ans, Dubois cherchait visiblement un projet solide pour relancer sa carrière. Grenoble, malgré un début de saison mitigé en Pro D2, reste une très grosse écurie du championnat, avec une base de supporters fidèles et un effectif capable de viser haut. PRO D2. US Dax. Jeff Dubois officiellement licencié, le dossier part aux prud’hommesSelon Sud Ouest et Rugbyrama, les discussions sont bien avancées. Il ne manquerait plus que la validation officielle du club pour que le dossier soit bouclé. Et ce, même si la direction a pour l'heure démenti.

Si tout se confirme, Jeff Dubois pourrait poser ses valises en Isère dès les prochains jours comme entraineur principal ou des 3/4, avec un premier défi : redonner du liant et de la confiance à un groupe en quête de repères.