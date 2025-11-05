Le RCV n’a pas choisi des noms ronflants… mais des recrues qui pourraient bien faire pencher la balance

Coup double pour le RC Vannes : après Gurruchaga, c’est Richard Judd qui débarque. L’ancien des Hurricanes vient poser son expérience dans une charnière vannetaise déjà redoutable.

Un demi de mêlée au CV bien rempli

Le RC Vannes continue de se renforcer avec ambition. Après l’annonce de l’arrivée d’Iñaki Gurruchaga, c’est au tour de Richard Judd de poser ses valises en Bretagne. Le demi de mêlée néo-zélandais, âgé de 33 ans, s’engage pour l’intégralité de la saison et vient densifier une charnière vannetaise déjà prometteuse.

9ème avant, 175kg au couché, 5 essais : qui est ce demi de mêlée qui survole la ProD2 ?

Formé au pays du long nuage blanc, Judd a roulé sa bosse dans l’exigeant rugby néo-zélandais. Passé par Counties Manukau, Bay of Plenty et Wellington en NPC, il a surtout connu le très haut niveau avec les Hurricanes en Super Rugby. Une expérience précieuse que le club morbihannais compte bien mettre à profit.

Une aventure internationale avant la Bretagne

Après avoir foulé les pelouses néo-zélandaises, Judd s’est offert une parenthèse américaine en Major League Rugby avec les San Diego Legion, avant de revenir disputer la NPC avec Bay of Plenty.

Sa saison s’est achevée récemment en demi-finale face à Otago. De quoi arriver à Vannes avec du rythme et une grosse envie de peser dans le projet vannetais. Un joueur intelligent, rapide, et surtout très expérimenté qui va énormément apporter dans la gestion des matchs et la transmission de son vécu aux jeunes.

Gurruchaga, du chili dans le pack

En parallèle, le club a officialisé l’arrivée d’Iñaki Gurruchaga comme joker médical. Le pilier droit international chilien, vu avec Selknam en Super Liga Americana, a récemment disputé la Coupe du monde 2023 en France. Puissant, engagé, il vient compenser les blessures en première ligne.

Il retrouvera à Vannes son compatriote Iñaki Ayarza, avec qui il vient de décrocher la qualif’ pour le Mondial 2027. L’air de rien, le RCV se bâtit un effectif aussi dense qu’ambitieux, avec des profils internationaux capables de faire basculer des matchs.

Après neuf journées, le RCV occupe la première place du classement de PRO D2. Les Bretons ont remporté sept matchs et n'ont connu qu'une défaite. Ils avaient en effet entamé la saison par un nul sur la pelouse de Brive (30 partout). Ils restent sur six victoires de rang en championnat.