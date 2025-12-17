VIDEO. ''Tire sur les cannes'' : Ce pilier du VRDR inscrit l’essai que tous les gros ont déjà rêvé de marquer
Pontanier a inscrit un essai de 40 mètres. Screenshot : Canal Plus
Le pilier gauche du VRDR Andrea Pontanier a inscrit un essai de plus de 40 mètres face à Grenoble en PRO D2. Nul doute qu’il s’en souviendra…

Il n’est pour ainsi dire, pas le joueur le plus connu du rugby français. D’ailleurs, parmi les plus honnêtes d’entre-vous, lecteurs, que ceux qui connaissaient Andrea Pontanier (et son parcours) se signalent dans l’espace commentaire…

PROD2. Cyril Baille, Stade Toulousain et maquis : itinéraire du seul rugbyman professionnel Corse, Thomas AgatiPROD2. Cyril Baille, Stade Toulousain et maquis : itinéraire du seul rugbyman professionnel Corse, Thomas Agati

Lui ? C’est donc un joueur issu du centre de formation du VRDR, devenu le pilier gauche titulaire de l’actuel 2ème de ProD2, cette saison. Un joueur de l’ombre, discret, au petit gabarit (1m79 pour 108kg) dont le casque vissé sur la tête indique davantage un penchant pour la besogne que pour un jeu décousu.

Pourtant, le pilier de 24 ans a montré le week-end dernier qu’il était également capable de ne pas être gêné par le ballon, comme on dit. Mis dans l’intervalle par une belle vissée de son ouvreur Lucas Méret, Pontanier a surpris la défense de Grenoble sur les 40 mètres, avec une prise de balle énergique et peu académique qui mettait Hériteau et Sirgel dans le vent.

Et puis, celui qui a gravi les échelons progressivement au sein du club drômois a tiré sur les cannes, déposé le numéro 8 adverse à la course (et a même failli tomber dans son élan) afin d’inscrire le premier essai de sa saison. Le plus bel essai de sa carrière, aussi, pour celui qui, au vu de sa réaction, paraissait lui même surpris d’inscrire la banderille que tous les "gros" ont déjà rêvé de marquer.Un Lion au milieu de la jungle : comment Kyle Sinckler a-t-il époustouflé Mayol en Champions Cup ?Un Lion au milieu de la jungle : comment Kyle Sinckler a-t-il époustouflé Mayol en Champions Cup ?

Devenu aujourd’hui un joueur cadre de l'effectif drômois comme en témoignent ses plus de 500 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, ce grand travailleur a donc récompensé son excellent début d’exercice par cet essai. Même si son premier job reste évidemment la mêlée, la défense et le combat rapproché…

Les fêtes tout en haut de la ProD2 ?

Une réalisation qui a pleinement contribué à la victoire du VRDR (32 à 15) dans le derby. Confirmant une nouvelle fois le nouveau statut de place montante de la ProD2 du club, cette saison. Car à l’issue d’un match globalement maîtrisé, les hommes de Fortassin ont signé une 14ème victoire consécutive à domicile.

88%, 176 points : qui est cette fine gâchette sur les traces du record ultime de Petitjean qui cartonne en Pro D2 ?88%, 176 points : qui est cette fine gâchette sur les traces du record ultime de Petitjean qui cartonne en Pro D2 ?

Une victoire qui leur permettait donc de conforter leur 2ème place, d’autant que dans le même temps, Colomiers s’inclinait à Dax. Une équipe qu’ils retrouveront justement ce vendredi, pour le dernier match de l’année civile. Afin de passer les fêtes tout en haut de la ProD2.

