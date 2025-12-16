Un Lion au milieu de la jungle : comment Kyle Sinckler a-t-il époustouflé Mayol en Champions Cup ?

Force, endurance, précision : le résumé de sa prestation pourrait être le slogan d’un bolide allemand. Mais Sinck a rempli son rôle de tracteur du RCT, lors de la plus grosse prestation du club cette saison.

Après tout, Kyle Sinckler ne pratique pas vraiment le même sport que le maître à jouer du RCT, Baptiste Serin. Ni que la fusée Gaël Dréan, toujours là pour décanter les situations qui paraissent cadenassées. Si tout le groupe toulonnais a eu son mot à dire dans le choc face à Bath, dimanche dernier, on eut tout le même un joli aperçu de ce qui était attendu d’un pilier droit de niveau international. Qui appuyait le fait que ce poste était bien à part, dans un XV de départ.

Et si la presse britannique et le célèbre "Times" furent élogieux envers l’ensemble de leurs anciens protégés qui alimentent le collectif varois, "Sinck" fut évidemment le mieux noté de tous, suite à sa performance 5 étoiles.

La réaction du champion

Après un début de saison calme et plusieurs semaines en hibernation, le mètre cube toulonnais (1m83 pour 122kg) avait choisi de sortir de sa cage dimanche dernier, en fin d’après-midi. La Champions Cup, la venue du leader du Premiership censé rouler sur sa poule, un temps doux sur la Rade et un Mayol plein à craquer : le décor était, il faut le dire, idéal pour attendre une réaction du champion forgé dans la banlieue sud-ouest de Londres.

Contre Bath et son pack que ne renierait pas Rassie Erasmus (regardez plutôt le tour de bras moyen de sa 3ème ligne !), le droitier aux 69 sélections internationales a probablement sorti sa plus belle prestation sous le maillot toulonnais. Pourtant, il y en avait déjà eu quelques unes, depuis son arrivée au pied du Faron au sortir du Mondial 2023.

Mais lors de cette 2ème journée de Champions Cup, après avoir été chahuté par le solide Pierre Schoeman face à Edimbourg le week-end précédent, Sinckler a profité de l’absence du semi-remorque David Ribbans pour prendre en main les clés du camion toulonnais.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien pilar de Bristol a placé la barre dans des standards que peu ont déjà atteints à son poste, parmi les joueurs encore en activité. Fort comme un Turc en mêlée, omniprésent sur les fondamentaux et notamment dans le combat rapproché, dominant sur les contacts, le Lion britannique s’est aussi offert le luxe de 2 percées plein champ, tel un numéro 8. Le tout pendant 80 minutes, face à un paquet d’avants qui avait englouti celui du Munster la semaine précédente. Excusez du peu…

Le huit de devant, je l’ai trouvé monstrueux. Ça fait plaisir. Kyle a été exceptionnel, il n’y a rien à dire. - Sinzelle pour Rugbyrama

"Il ne faut pas que cela soit qu’à Mayol"

Force, endurance, précision : le résumé de sa prestation pourrait sans aucun doute être le slogan d’un bolide allemand. Pourtant, "Sinck" a bel et bien rempli son rôle de tracteur du RCT, au cœur de la plus grosse prestation du club cette saison.

Si bien que face au scénario et à la forme de sa clé de voûte, Pierre Mignoni a préféré ne pas toucher à l’axe droit de son édifice. Et fit finalement entrer Dany Priso, prévu remplaçant à droite, à gauche de la mêlée varoise à l’heure de jeu.

Pilier, c’est quand même un job particulier… Mais on n’est pas vraiment surpris. Kyle, on le voit au quotidien. C’est un mec un peu spécial. […] Depuis qu’il est là, il amène quelque chose d’autre. Il a une rigueur et une passion pour le travail un peu différentes de ce qu’on a l’habitude de voir. Ça fait plaisir. - Charles Ollivon via Var-matin.

Le RCT peut donc continuer de s’en délecter cette semaine, avant d’espérer que son pilier droit (comme l’ensemble du pack toulonnais) ne remette le couvert dès ce dimanche soir, sur la pelouse de l’UBB. Car comme le disait très bien le vieux sage Jérémy Sinzelle après le match "Je suis très fier mais il ne faut pas que cela soit qu’à Mayol." Oui, Toulon encaisse en moyenne 37 points par match à l’extérieur cette saison….