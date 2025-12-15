''Le Grand Toulon a sorti les muscles'' : que pense la presse anglaise de la solide victoire du RCT face à Bath ?

Toulon a fait fort ce dimanche en battant la colossale équipe de Bath (45 à 34). Ce que salue même la presse britannique.

Ce dimanche après-midi, d'abord sous un temps parfait puis sous une humidité qui se faisait ressentir à quelques encablures du port de Toulon, le RCT s’est imposé 45 à 34 face à Bath. Un ogre du rugby européen que les Varois ont fait tomber suite à un match imparfait, certes, mais d’une intensité et une générosité folles.

"Quand on a peur, on est raides", disait Jérémy Sinzelle en conférence de presse après le match, comme le rapporte Rugbyrama. La peur, le RCT la ressentait tout au long de la semaine, alors qu’il était privé de son semi-remorque David Ribbans pour défier l’un des packs les plus impressionnants d’Europe.

Les Anglais du RCT survoltés



Autant dire qu’avec beaucoup de courage et d’envie de dynamiser les coups, les hommes de Pierre Mignoni ne se sont pas défilés face aux Sam Underhill, Ted Hill, Joe Cokanasiga et "leurs muscles qui n’existent pas". À l’image des "British" Kyle Sinckler et Lewis Ludlam, complètement déchaînés ce dimanche et qui contribuèrent largement à faire plier les gars du Somerset, aux côtés d’un pack survolté. "Les anciens gars de l’Angleterre infligent un violent réveil à Bath", écrit d’ailleurs The Times.

A croire que Mayol criait famine depuis des mois tant on vit le pack toulonnais jouer comme un mort de faim, ce dimanche. Et pour cause, les observateurs anglais ont aussi pu constater que l’antre varois était redevenu une forteresse imprenable, en 2025.

Rageur, fada ou crazy

A l’issue d’une "bataille épique", le RCT fait couler Bath, écrit encore la BBC. Quand RugbyPass donne davantage de détails sur l’affrontement qui a enivré les 17 000 supporters du centre-ville toulonnais.

Les visiteurs ont montré de l’ambition et quelques beaux mouvements mais, sous l’humidité de Mayol, la défense féroce du RCT et quelques erreurs ont coûté cher. Même si Bath a été dangereux jusqu’à la fin, le Grand Toulon a sorti les muscles et fut efficace.

Poussés par un Mayol en ébullition, les coéquipiers de Gaël Dréan ont donc pris le meilleur sur ceux de Santiago Carreras. Auteur de 5 essais, le RCT a tenu quand ce fut dur et a même privé les Anglais du bonus défensif à la dernière minute, sur un ballon-porté qui emportait tout sur son passage. Rageur, fada ou crazy, choisissez ce que vous préférez…