Mayol en éruption! Le RCT résiste aux assauts de Bath et se relance en Champions Cup

Le RCT a décroché une victoire bonifiée décisive dans le Var contre les Anglais de Bath Rugby (45-34) et continue d’être vivant en Champions Cup.

À Mayol, le RC Toulon voulait se racheter de son mauvais résultat à Édimbourg (33-20), devant son public. Pour y parvenir, les Rouge et Noir du Sud-Est affrontaient Bath Rugby dans le Var, ce dimanche 14 décembre. Parmi les favoris de cette Champions Cup 2025/2026, l’écurie anglaise venait dans l’Hexagone avec la ferme intention de gagner, lors de cette deuxième journée. Pourtant, ce sont bien Charles Ollivon et ses coéquipiers qui se sont imposés (45-34).

À Mayol, Bath ne joue pas les figurants

Dès le début de la rencontre, le RC Toulon s’est laissé surprendre par l’utilisation méthodique du jeu au pied. Sur son aile, le grand gaillard Joe Cokanasiga (1,93 m) dévoilait toutes ses qualités et monopolisait l’espace aérien. Finn Russell ouvrait le score avec une pénalité (9ᵉ), mais ce sont bien les locaux qui se sont rendus en Terre promise en premier. Avec l’aide de l’ensemble de son pack, le deuxième ligne Brian Alainu'uese franchissait la ligne (13ᵉ) et aplatissait le ballon dans l’en-but anglais. Dans la foulée, l’ouvreur écossais de Bath ajoutait de nouveau trois points (16ᵉ).

Pour garder le score en sa faveur, Mateo Garcia offrait une pénalité (19ᵉ) en faveur des joueurs de la Rade. Cependant, les Toulonnais se mettaient à la faute sur le renvoi et les Anglais se rendaient dans les 22 mètres adverses grâce à cette munition. Appliqués, puissants et confiants, les visiteurs ont pilonné la défense locale. Après quelques charges, le troisième ligne Ted Hill inscrivait un essai pour les siens (21ᵉ). Dès que le RCT croyait mettre son adversaire du jour à l’écart, ce dernier trouvait le moyen de revenir au contact.

Une nouvelle pénalité était convertie par Mateo Garcia (24ᵉ) qui se révélait sobre et efficace, tout en contrôle. Peu après, les Toulonnais retrouvaient l’en-but de Bath. Suite à un ruck, les visiteurs couvraient mal les alentours de ce dernier. Le pilier rouge et noir Kyle Sinckler voyait l’intervalle et s’engouffrait dedans, profitant de cette grossière erreur défensive de Bath. Après quelques passes dans les cinq mètres adverses, c’est l’Italien Juan Ignacio Brex qui aplatissait le second essai des locaux (33ᵉ). Juste après, la transformation était manquée par Mateo Garcia. Ensuite, les deux camps repartaient aux vestiaires avec un léger avantage en faveur du club de Top 14 (18-13).

Le RCT résiste

Après le retour sur le pré, Toulon était la première équipe à ajouter des points. Mateo Garcia utilisait son pied pour rajouter de nouveau trois points (47ᵉ). Toutefois, le mal varois observé depuis le début de rencontre se perpétuait. En effet, les Varois se relâchaient après avoir inscrit quelques unités en plus. Après une touche, le club anglais enchainait les charges dans la ligne adverse. Après que les rugbymen de Bath soient arrivés près de la ligne d’en-but, Sam Underhill pensait aller en Terre promise, mais a été arrêté. Finalement, Finn Russell trompait un défenseur et servait judicieusement Santiago Carreras (50ᵉ), pour le deuxième essai des champions de Premiership.

Sous le regard agacé de Pierre Mignoni, le RC Toulon se prenait aussi au jeu de la réponse à réaction. Lors d’un temps fort varois, Jérémy Sinzelle, pour son centième match sous les couleurs du RCT, servait dans le bon tempo Gaël Dréan. L’ailier transperçait le rideau et usait de sa vitesse pour planter sa septième marque (54ᵉ) en 9 matchs cette saison. Virevoltant, le Breton est de nouveau parti sur des standards impressionnants sur ce début de saison. En face, la ville du Somerset en faisait de même, avec un essai d’Arthur Green (59ᵉ) suite à une série de pick and go.

Lors des quinze dernières minutes de la rencontre, les deux équipes se regardaient les yeux dans les yeux et le suspense restait entier. À la 66ᵉ minute de jeu, la mêlée du RCT faisait forte impression à proximité de l’en-but adverse, après une belle séquence toulonnaise. Bien aidé par le reste du pack, Lewis Ludlam s’emparait de la gonfle et lui montrait l’autre côté de la ligne. Une action qui sécurisait le bonus offensif en faveur de l’équipe de Pierre Mignoni.

Magistral, Mateo Garcia redonnait encore un peu d’air aux siens avec une nouvelle pénalité (73ᵉ). Quelques points qui ont fait du bien, car le champion d’Angleterre ne s’avouait pas vaincu ! Après une bonne mêlée anglaise à 40 mètres de la Terre promise, Louie Hennessey trouvait la brèche (74ᵉ) et s’engouffrait dedans. Plus personne ne pouvait l’arrêter et il garantissait le bonus offensif aux visiteurs. Au bout du bout, le RC Toulon plantait un ultime essai, par l’intermédiaire de Teddy Baubigny (80ᵉ), pour sceller un match au score de Super Rugby.

Avec cette première victoire de la saison en Champions Cup, le RCT remontait à la quatrième place de la Poule 2. Par ailleurs, l’écurie du Var enlevait le point de bonus défensif à Bath. Une donnée qui pourrait compter pour la phase finale et le classement général.

