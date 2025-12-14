En Champions Cup, l’UBB est-il le grand (et unique) favori à sa succession ? Quels rivaux peuvent reprendre le trône ?

Après leur victoire magistrale face aux Scarlets (50-21), l’UBB a montré sa meilleure version d’elle-même sur cette première fenêtre de Champions Cup.

Champion en titre, l’UBB est sur un petit nuage pour ses débuts internationaux. Sur les deux premières rencontres du club girondin en Champions Cup, cette saison, les hommes de Yannick Bru ont fait forte impression. Ils ont notamment ramené 10 points à leur compte, dans la Poule 4, soit le maximum possible. En cumulé, cette première fenêtre de la compétition se solde par un 96 à 54, avec un jeu séduisant et une belle force de caractère.

La Champions Cup sur des rails ?

Sur leur première rencontre, ils ont surpris les Bulls (33-46), à Pretoria. Pour ce qui s’annonçait comme le match le plus relevé de sa phase de groupe, la formation bordelo-béglaise a montré une détermination sans pareille. Elle n’a pas craqué dans l’autre hémisphère et a même récidivé la semaine suivante.

Face à une formation bien plus modeste des Scarlets, le stade Chaban-Delmas a retrouvé la compétition qui a amené le premier titre majeur de l’histoire du club. Pour l’occasion, la sanction a été lourde face aux Gallois (50-21), incapables d’arrêter le rouleau-compresseur girondin. Cette démonstration a fini d’établir la puissance de l’UBB qui rêve désormais d’un back-to-back.

Avec 10 unités au classement et une différence de points de 42, en leur faveur, l’Union Bordeaux Bègles est provisoirement en tête du classement général de la Champions Cup 2025/2026. Si elle continue sur cette même lancée, les rencontres de la phase finale se joueront sans doute tous en Gironde pour Matthieu Jalibert et les siens. Actuellement, elle fait partie des quelques équipes qui peuvent espérer faire un 20/20 en phase de poule, pour décrocher la très convoitée pole position.

L’UBB a un groupe imperturbable

En totale confiance, l’UBB aborde la Champions Cup comme une occasion de proposer son meilleur rugby, loin des appréhensions du Top 14. “On va mettre de côté le rugby d’été, soit la Champions Cup, et on va se remettre à ferrailler. Dans ce domaine, le match d’aujourd’hui nous laisse un peu sur notre faim (pour le championnat)”, relatait notamment Yannick Bru, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Si sa région est connue pour ses vignes, l’Europe et ses étranges appendices rugbystiques sont le jardin des hommes de Yannick Bru. “Évidemment, le déplacement en Afrique du Sud et la confirmation (face aux Scarlets) vont faire naître quelque chose dans cet effectif”, avançait le manager de l’UBB. En janvier, avant le Tournoi des VI Nations, où plusieurs Bordelo-Béglais sont attendus, les dernières rencontres de cette partie de la compétition arrivent.

Le 11 janvier (16h15), les Girondins accueillent les Northampton Saints pour une rencontre qui se présente comme un remake alléchant de la dernière finale en date. L’avantage du terrain devrait permettre à l’UBB d’être favori pour cette rencontre. Ce jour-là, une nouvelle victoire de l'Union Bordeaux Bègles assoirait sa domination hivernale sur le continent. Enfin, la campagne préliminaire se terminera à Bristol, le 18 janvier (14h00). Chez les Bears, la mission devrait être dans les cordes des champions, même si la vigilance reste obligatoire en Champions Cup.

Ainsi, si le programme s’annonce chargé, rien ne paraît impossible pour cette équipe, favorite pour ces deux matchs à venir. Après les premières démonstrations, l’Union Bordeaux Bègles est très convaincante. Mais alors, est-elle le grand favori à sa propre succession ?

De nombreux rivaux en embuscade ?

Dans cette Champions Cup, si le club de Nouvelle-Aquitaine a surnagé, de nombreuses formations semblent être au niveau. Comparé aux dernières saisons, plusieurs équipes d’horizons différents sont en mesure de jouer les trouble-fête, voire de réaliser un exploit.

En France, déjà, le rival rouge et noir reste présent, même si le revers en Écosse est un sérieux coup d’arrêt et représente un vrai problème pour la phase finale à venir. Toutefois, l’expérience des joueurs d’Ugo Mola n’est pas à prendre à la légère et l’UBB sait très bien qu’il ne faut jamais enterrer le Stade Toulousain. Les deux dernières finales du Top 14 en sont la preuve. De plus, le printemps et l'après Tournoi des VI Nations sont des périodes qui réussissent généralement mieux à cette écurie.

De l’autre côté de la Manche, deux clubs anglais se montrent convaincants. Tout d’abord, on retrouve le champion de Premiership et leader du championnat, Bath Rugby, avec un effectif impressionnant. Bien sûr, l’apport de Finn Russell, qui présente peut-être le meilleur rugby de sa carrière, est un atout considérable. Toutefois, le talent du 10 est magnifié par un triangle arrière aux qualités variées, entre rapidité, intelligence et puissance, composé de Henry Arundell, Joe Cokanasiga et Santiago Carreras. En troisième ligne, Sam Underhill et Alfie Barbeary font aussi forte impression.

Également, il paraît évident de citer les Northampton Saints, vice-champions en titre. Elle possède un effectif aussi jeune que talentueux, avec Henry Pollock (20 ans), Fin Smith (23 ans) et Tommy Freeman (24 ans). Toutefois, l’équipe du Franklin's Gardens semble être victime de quelques trous d’air, où son rugby perd pied. C’est notamment ce qu’il s’est passé en finale de Champions Cup (20-28), au printemps dernier, ou récemment contre les Bristol Bears (46-12), fin novembre.

En URC, trois formations sont aussi en train d’écrire de belles promesses. En Afrique du Sud, les Stormers sont le seul représentant de l’hémisphère opposé à faire bonne impression. Pour cause, contrairement à leurs compatriotes, ils ont fait le choix d’aligner leurs internationaux, sans leur laisser de repos. Ainsi, le club du Cap brille par l’association évidente de Cobus Reinach et Sacha Feinberg-Mngomezulu à la charnière. Avec eux, un collectif appliqué montre la richesse impressionnante du vivier sud-africain.

Tombeur du Stade Toulousain, les Glasgow Warriors étaient annoncés comme l’équipe piège de cette Champions Cup 2025/2026. Cela s’est vérifié ce week-end, dans un Scotstoun Stadium intimiste, mais diablement passionné. Le club brille par l’excellent projet sportif porté par Franco Smith, depuis 2022. Dans ses rangs, le groupe se passe de l’imprévisible Huw Jones, qui pourrait ne pas jouer de la saison, mais compte sur son compère Sione Tuipulotu, au centre. Également, l’expérience d’Adam Hastings et des frères Fagerson offre une ossature solide à ce collectif remarquable.

Enfin, comment parler des prétendants à la Champions Cup sans mentionner le Leinster. Comme chaque année, la province de Dublin fait peur, même s’il semble moins dominant qu’il y a quelques saisons. Avec sa pléthore d’internationaux irlandais, elle reste une équipe à ne jamais prendre à la légère. Parmi les titulaires alignés contre les Leicester Tigers, ce vendredi, quatorze des quinze joueurs sont des internationaux du XV du Trèfle. Le seul non-irlandais à postuler était Rieko Ioane, le All Black de 28 ans et 88 caps, pour 38 essais en sélection. Un apport non négligeable qui vient renforcer l’effectif irlandais, via un prêt, avec celui qui est, à moins de 30 ans, le huitième meilleur marqueur de l’histoire de son pays, au niveau international. Rien que ça.

Ainsi, certes, l’Union Bordeaux Bègles paraît irrésistible sur cette fin d’automne. Cependant, beaucoup de choses peuvent encore se passer et les Girondins n’ont pas l’opportunité de se reposer sur leurs lauriers. S’ils semblent redoutables actuellement, rien n’assure que leur belle forme internationale continuera sur les mois à venir. De plus, comme mentionné précédemment, le niveau des meilleures équipes de cette Champions Cup 2025/2026 a l’air d’être bien supérieur à celui observé sur les dernières saisons. Ainsi, tout péché d’inattention ou d'orgueil pourrait sévèrement être puni.

