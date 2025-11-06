144 matchs, 35 essais : L'UBB frappe fort avec un contrat longue durée pour cet international d'un soir

Le natif d'Aire-sur-l'Adour vient en effet de se réengager jusqu'en 2029 avec le club girondin.

L'an dernier à pareille époque, il était dans le groupe France pour préparer la tournée de novembre. Dans la foulée, il connaissait même sa première sélection avec les Bleus contre les All Blacks, face auxquels il réalisait un grand match.

Malheureusement pour Romain Buros, une blessure à la cuisse, suivi de multiples pépins (cheville, mollet…) ont eu raison de sa dynamique avec le XV de France depuis.

Cette saison, il n'a même disputé qu'un seul match avec l'UBB, lors de la dernière journée, à Castres, où il a d'ailleurs marqué un essai pour son retour.

Une prolongation longue durée

Mais fort des garanties apportées sur les dernières saisons par l'arrière arrivé au club en 2018, Bordeaux a tenu à prolonger son arrière sur le long terme.

Arrière incontournable du champion d'Europe en titre, Buros sécurise notamment par sa force dans les airs et l'entrain qu'il met sur chaque relance. À 28 ans, l'ancien palois a disputé 144 matchs avec l’UBB, pour 35 essais inscrits.

