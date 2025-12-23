Vidéo. 1m90 et 93 kg, Toulouse sécurise un nouveau crack tricolore jusqu'en 2028

Le Stade Toulousain continue de miser sur sa formation avec la prolongation de ce jeune talent, arrivé au club il y a quatre saisons. Trois-quarts polyvalent, il occupe une place privilégiée avec les Espoirs, mais a déjà participé cette saison à quatre rencontres avec les professionnels.
Remarqué pour sa pointe de vitesse hors norme et son gabarit très athlétique (1,90 m pour 93 kg), cette pépite évolue également avec France à 7. Fort d’une expérience récente au sein de ce groupe champion olympique, il gravit les échelons dans l’ombre de joueurs comme Kalvin Gourgues ou Paul Costes.
Ce week-end, face à Lyon, il a été l’auteur d’un match plein, disputant l’intégralité de la rencontre sur l’aile droite, face à un certain Jiuta Wainiqolo, à qui il a assurément donné du fil à retordre.
Formé du côté de Moissac avant de rejoindre Agen puis Valence d’Agen, ce jeune crack est arrivé au Stade Toulousain en 2022. Âgé de 22 ans, Célian Pouzelgues a fait son chemin avec les Espoirs du Stade Toulousain, devenant à deux reprises champion de France avec eux.
Selon nos confrères de La Dépêche du midi, ce dernier va signer un contrat le liant avec le club Toulousains jusqu'en 2028.
C’est surtout lors de l’In Extenso Super Sevens que ce dernier s’est démarqué, en inscrivant un essai de près de 100 mètres. Si vous ne connaissiez pas encore Célian Pouzelgues, cette action illustre parfaitement le potentiel de ce joueur.
D’ailleurs, l’équipe de France de rugby à 7 l’a même contacté pour rejoindre le groupe en vue des Jeux olympiques de 2028. Il sera donc, tout comme son coéquipier Nelson Épée, régulièrement à disposition des champions olympiques.
Celian Pouzelgues inarrêtable sur cette action 🔥#InExtensoSupersevens pic.twitter.com/fTYa0aiWig— IN EXTENSO SUPERSEVENS Rugby (@supersevens) July 29, 2025
Huitième Espoirs utilisé par le Stade Toulousain
Si ce dernier devrait prolonger son aventure avec le club rouge et noir, Ugo Mola et son staff n’ont pas attendu cela pour faire appel à Célian Pouzelgues. D’ailleurs, régulièrement, des jeunes issus du centre de formation viennent faire leurs apparitions aux côtés du groupe professionnel.
Cette saison, Benjamin Bertrand, Thomas Lacombre, Efraín Elías, Roméo Martin-Bonnard, Kalvin Gourgues et Lucas Vignères ont tous connu des rencontres avec l’équipe professionnelle du Stade Toulousain.
Certains ont déjà signé avec les professionnels et évoluent avec les jeunes Toulousains. Il faut dire que la concurrence est rude à certains postes, mais cette jeunesse semble bénéficier de toute la confiance nécessaire pour évoluer au plus haut niveau.
Gonze à l`eau t`es fada !
En espoirs il y a aussi Castro-Ferreira, Remue, Delpy, Hawkes et Portat qui ont joué avec le ST.
lebonbernieCGunther
La nouvelle lubie du Nistère dans ses titres: la taille et surtout le poids des joueurs! Ils ont sans doute peur de prendre du poids pendant les fêtes... Pourtant, leur syntaxe ne pèse pas lourd...
Jacques-Tati-en-EDF
Très bon joueur... Il me fait un peu penser à Penaud...
Après, lorsque Capuozzo prolongera ou qu'on fera un article sur lui, le Nistère dira :"1m70 , 72 kg ... Un atout du ST prolonge etc ..." (j'exagère un peu les mensurations vers le bas ... )
AKA
Excellent samedi, par contre il n’a pas grand chose de Penaud et surtout meilleur que lui en défense.
RNP
Très bon match offensivement et défensivement même si sur l'essai de Waniqolo il est un peu a la ramasse (par contre quel retour de Graou qui arrive trop tard).
Idem pour Bertrand. Baille a du soucis a se faire entre Neti, Ainuu et lui va falloir qu'il revienne fort.