XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractère

Le XV de France face aux Springboks ce samedi proposera un quinze de départ résolument audacieux. En première ligne, on retrouve Baptiste Erdocio à gauche, aux côtés de Régis Montagne et Guillaume Marchand au talon. Cette nouvelle configuration vise à apporter de la fraîcheur et de la mobilité dans un combat de l’ombre qui s’annonce intense.
Alldritt renvoyé à la maison
La deuxième ligne associe le puissant Emmanuel Meafou à Thibaud Flament, deux profils complémentaires qui doivent ramener de la conquête et du volume. En troisième ligne, la sélection mise sur l’équilibre : Paul Boudehent, Mickaël Guillard en 8 et Anthony Jelonch. Un trio que tous les supporters espèrent performant, qui allie déplacement, surprise et grinta — un vrai parti pris face à la physicalité sud-africaine.
Grégory Alldritt voit donc le Lyonnais Guillard lui passer devant pour ce choc face aux Boks. On imagine que le Rochelais aura à coeur de performer en club pour retrouver sa place de titulaire.
De l'ambition chez les 3/4
Sans surprise, Thomas Ramos, dont la précision aux pieds et l’expérience seront précieuses, est à l'arrière. Aux ailes, volonté de dynamisme avec Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, tandis que la paire de centres réunit Pierre-Louis Barassi et le capitaine Gaël Fickou.
La charnière recomposée verra Romain Ntamack à l’ouverture et Nolann Le Garrec à la mêlée, confirmant les pronostics. Le Bordelais Lucu était bien trop juste pour jouer un match de ce niveau dès le coup d'envoi. Mais son expérience sera précieuse en cours de rencontre.
Sur le banc, on retrouve le Toulousain Guillaume Cramont, l'une des surprises de cette composition. "Il a profité d'être le numéro 3 pour se développer dans l'ombre et engranger près de 100 feuilles de matchs. Il s'est construit avec intelligence et stratégie. C'est un exemple de par son parcours." Gros, Tao, Auradou, Jegou ou encore Lucu complète ce banc de finisseurs.
Un énorme test pour les Bleus
Cette compo n’est pas un simple assemblage : elle traduit une ambition claire, celle de bousculer les codes face aux Boks. Les Bleus affirment leur envie de conquête, leur désir de revanche après la déception de 2023.
L’équilibre entre jeunesse et maturité, entre puissance et technique, semble avoir guidé le staff. Le défi est majeur : contenir les flèches sud-africaines, pilonner la conquête et saisir les quelques opportunités qui ne manqueront pas de se présenter.
Mais, comme toujours, tout dépendra du lien collectif, de l’engagement dès le coup d’envoi et du mental. À 21h10 ce samedi, c’est une autre page de l’histoire qui s’écrit.
potemkine09
Auradou sur le banc, sérieux ?
fredo69007
Je vous trouve bien pessimistes, et vu les absences elle a de la gueule cette équipe. Par rapport à vos craintes je suis sur que Erdoccio et Montagne vont en surprendre plus d un et le banc me semble malgré tout équilibre avec de la puissance et de la vitesse.
Après est ce que ça suffira pour gagner pas sur (en même temps on joue les sudafs)... Rdv samedi soir.
Perso mon équipe type des bleus pour le moment ça serait
Gros-Marchand-Atonio
Flament-Meafou
Cros-Ollivon-Boudehent
Dupont-NTK
BB-Fickou-Moefana-Penaud
Ramos
Mauvaka-Erdoccio-Tatafu-Tuilagui-Guillard-Jelonch
Lucu-Barassi
Jak3192
A lire les posts,
samedi soir ça va être drôle... 🤔
😂
LAmiDeTous
On sent l'enflammement pour une rencontre anecdotique qui ne produira rien. Une des grosses faiblesses du rugby français vient de ses supporters qui ont un désir profond de reconnaissance de la part des Anglo-Saxons. Les supporters vivent dans la peur des désaveux répétés des copains de l'international. Il n'y a rien dans ce match, pas un poil d'enjeu.
Jak3192
Mêler les supporters français au besoin de reconnaissance des anglo saxons, fallait oser... 😄
Quant à l'enjeu... effectivement, ça va occuper ma soirée, point.
En souhaitant que les nôtres n'aient pas de bobos 🙄
Mais les défaites de 1/2 en 95 et 1/4 de 23 (pour leur motifs respectifs) en CdM sont imputrescibles.😅
Uther
Hum...
Franchement, la plupart des supporters Français actuels ont vécu la décennie 2010/2020. Autant dire qu'ils sont blindés en terme de "non reconnaissance"...
D'ailleurs, les supporters des autres pays (En dehors des Sud Africains qui sont vraiment infernaux) sont plutôt admiratifs de l'équipe de France et de ses joueurs et considèrent toujours l'EDF comme l'une des 2 meilleurs nations mondiales avec l'Afrique du Sud mais devant les Néo-Zélandais, Irlandais ou Anglais.
Pianto
on propose une équipe en réaction, pour contrer les boks, avec nos meilleurs défenseurs puissants. Clairement, on joue "petit" face au "grand".
On ne souhaite pas imposer notre jeu mais résister au jeu adverse.
Dommage.
lebonbernieCGunther
Mais puisqu'on te dit dans l'article que cette compo est "audacieuse", enfin!
LAmiDeTous
Audacieuse probablement par l'absence d'expérience à certains postes. Le sélectionneur du XV de France lance des joueurs qui n'ont pas plus d'expérience que ça.
dusqual
c'est un peu ce que j'arrête pas de dire de galthié. il construit son équipe pour rivaliser.
c'est pour ça qu'il a mis le paquet pour avoir shaun edwards, aka "le meilleur entraineur de la défense au monde" et qu'il fait des choix contre productifs...
lebonbernieCGunther
J'ai l'impression qu'il va faire jouer ses gars comme ... les sud af' de 2023! Et qu'il s'apprête à affronter le même rugby que lors du 1/4... Si c'est ça, c'est désespérant!
dusqual
je pense pas qu'il soit bête à ce point. je pense juste qu'il veut les prendre sur la puissance. mais non seulement ils vont répondre easy, mais en plus il vont nous faire courir aux 4 coins du terrain...
Aristaxe
Pas sûr non plus que Galthié veuille les prendre sur la puissance. Montagne c'est plus mobile qu'Atonio, Erdocio est un petit gabarit pour un pilier, Flament on le connaît il court vite et beaucoup, Boudehent et Guillard c'est des costauds mais c'est loin d'être des piquets de clôture, la ligne de trois-quarts ne traduit pas du tout la volonté de jouer en force... Et le banc s'éloigne encore plus de cette vision : Cramont, Gros, Auradou, Jegou, c'est pas des gros gabarits ni des joueurs bourrins.
La seule partie de la compo qui mise sur la puissance c'est la troisième ligne, mais c'est aussi un peu forcé par le fait que Cros est blessé et qu'Ollivon revient tout juste de blessure. Je ne parle pas de l'absence d'Alldritt, parce que c'est justement un joueur puissant, donc l'avoir à la place de Guillard ne traduirait pas plus une volonté de jouer les espaces...
dusqual
pour moi, le pack de départ c'est très porté sur la puissance, donc le combat en mélée et ballons portés.
atonio on l'a pas donc on peut pas faire comme si c'était le cas. et montagne cale mieux qu'aldegheri. erdocio, petit gabarit, ok mais pareil cale bien en mélée, bon pousseur. bizarrement, tu n'abordes pas les profils de marchand et meafou, un oubli?
flament qui peut jouer 5 joue en 4 alors qu'on a souvent eu des 3e lignes en 4 ces dernières années. et la 3e ligne, c'est deux joueurs qui peuvent jouer en 8 ou en 4 et un qui joue habituellement plutôt en 5. en gros en 2e et 3e lignes, on a 5 joueurs qui peuvent jouer en 2e ligne, dont trois qui peuvent jouer en 5. rien que ça...
le banc, lui par contre est joueur, là dessus on est d'accord. ce qui veut dire que galthié va changer de tactique en faisant entrer un bomb squad plus joueur que le pack titulaire.
pour les arrières, c'est les habituels sauf que fickou remplace moefana blessé. et la charnière pareil, sauf que le garrec remplace dupont, lui aussi blessé.
Aristaxe
Marchand et Meafou sont effectivement des déménageurs, mais ça ne fait jamais que deux joueurs sur cinq dans le cinq de devant. Quant à Erdocio bon pousseur en mêlée, ça s'est en Top 14, au niveau international c'est encore dur de savoir s'il va tenir la marée, surtout face aux Boks, donc si tu veux prendre les mecs d'en face par la puissance, c'est pas Erdocio que tu alignes. Comme je l'ai dit la troisième ligne est le seul aspect de cette sélection qui mise vraiment sur la puissance physique je trouve.
En tout cas on verra bien comment joue l'équipe, mais j'espère qu'on n'y va pas en se disant qu'on va les déstroncher...
pascalbulroland
Un type que je suis sir twitter a publié ceci..Absent team ❌
1. Kolingar
2. Mauvaka
3. Atonio
4. Brennan
5. Tuilagui
6. Nouchi
7. Capilla
8. Alldritt
9. Dupont
10. Jalibert
11. Grandidier
12. Moefana
13. Gailleton
14. Attissogbe
15. Buros
J'y rajouterai Baille s'il retrouvait son niveau d'antan...
Elle a de la gueule cette équipe aussi...
dusqual
c'est intéressant en effet, j'aime bien.
j'avoue, j'ai du mal à comprendre comment on peut faire un xv de france sans lbb mais ça reste intéressant.
pour moi, le xv que je ferais avec le jeu que je developperait ressemblerait plus à ça:
1: gros
2: mauvaka
3: laclayat
4: brennan
5: flament (ou cazeaux)*
6: nouchi
7: capilla
8: guillard
9: dupont
10: jalibert
11: bielle-biarrey
12: moefana
13: depoortere
14: attissogbe
15: ramos (ou buros)*
*jalibert s'il se remet à buter proprement, je sors ramos pour mettre buros et flament s'il se remet pas un peu plus au taf, je mets caezaux à sa place.
pascalbulroland
Flament n'a jamais déçu en Bleu pour moi...
dusqual
oui tu as raison, c'est plus en club que je 'lai parfois trouvé léger.
lebonbernieCGunther
Je vous disais bien que Galthié copiait Erasmus:
https://www.rugbyrama.fr/2025/11/06/tournee-dautomne-jen-ai-peut-etre-de-faux-mais-rassie-erasmus-samuse-a-publier-lequipe-de-france-avant-lofficialisation-13036694.php
LAmiDeTous
C'est surtout pour rajouter à la polémique de l'espionnage. L'Afrique du sud maitrise la politique du rugby et avec cette composition dévoilée, le sélectionneur enfle la polémique sur la possibilité d'espionnage. Le XV de départ semble bien facile à déterminer, donc pas vraiment de prouesses à ce niveau.
pascalbulroland
En même temps, la LNR avait publié la composition par erreur hier après midi...
Seul régis Mountain avait son nom en Anglais sur la liste d'Erasmus 😃
lebonbernieCGunther
Oui, mais la Ligue n'avait balancé que le XV de départ, pas les 23, si?
pascalbulroland
Les 23 avait été annoncé...
La compo des Boks est sorti et ils sont en banc 5/3 sans 3 eme ligne de formation, Esterhuizen pouvant jouer ce rôle ou De Allende en cas de besoin.
lebonbernieCGunther
Bon, on va dire alors qu'Erasmus a aussi beaucoup d'humour, et que c'est aussi pour se foutre de la g... de FG et de son plan anti-espion! Pour le 5-3 sud af', j'ai vu ça, je pense qu'ils vont nous faire courir, surtout avec Sacha Machin à la baguette.
Pil2Dax
J'ai très peur avec cette première ligne en particulier. Montagne s'est fait dominer a l'Aviron il y a quelques semaines. Erdocio n'a aucune référence à ce niveau (ok, faut bien commencer un jour...). Bref, je nous vois dominés dans le secteur de la mêlée fermée. Sur le reste, on a pas aligné des poètes, ce sent le match de dépossession à excès, avec LBB qui court vitel en chasse avec Damian.
Amis à Laporte
Apparemment, que ce soit en France ou en Angleterre, les deux équipes ont à peu près la même cote chez les parieurs.
pascalbulroland
Je ne comprends pas le banc aligné avec 2 seconds de ligne, surtout avec un Tao qui revient de blessure et un Auradou que je trouve "léger" pour le "combat", surtout face aux Boks...
Pour moi, il va nous manquer un 3 eme ligne pour finir.
Se priver d'Alldritt est ridicule.
dusqual
alors je veux pas dire de bêtises, mais est ce qu'aldritt aurait pas décidé de rester au bercail cet été pour se reposer plutôt que d'aller en NZ?
j'en revient à la rancune de galthié, ne payerait il pas son absence en tournée?
sinon, c'est en effet incompréhensible, d'autant que toute la 3e ligne peut jouer en 2de si besoin est. mettre deux 3e lignes sur le banc aurait été bien plus équilibré.
j'ai franchement de plus en plus de mal à nous imaginer gagner ce match.
pascalbulroland
Pour ma part, je ne nous vois pas gagner, et je crains la fessée si un carton nous sanctionne...la discipline sera primordiale, et les 2 piliers débutants m'inquiète par rapport à cela.
Se priver d'un leader comme Alldritt pour y mettre un très bon Guillard mais taiseux, qui pour regonfler ces avants dans les temps faibles sans leader ? Marchand ne fera qu'une mi-temps et après ?
Comme vous avez écrit , FG nous prépare à la défaite...
dusqual
ah beh il fait bien parce que là...
la seule issue possible c'est que rassie nous la joue à l'envers en nous faisant croire qu'on a progressé pour mieux nous taper en australie...
comme tu dis, ça sent la fessée...
lebonbernieCGunther
Faut pas chercher à comprendre avec Galthié, on se fait du mal pour rien...
Sinon, pour la touche, tu crois que c'est suffisant? Je connais pas bien les qualités des sauteurs alignés, mais je m'inquiète déjà du rouleau compresseur sud af' sur les ballons portés... Dans un autre domaine, Penaud aussi, avec ses réceptions en mode beach-volley me donne des sueurs froides deux jours avant la rencontre. Sa """technique""" (avec de gros guillemets) dans le jeu aérien est très utile sur les renvois, mais dans le fond du terrain, que de frayeurs!
pascalbulroland
La touche n'est pas nécessairement un point fort des Boks, sauf à 5m de l'en but adverse...La mêlée a été ciblé, et il faut avoir une sacré confiance en nos 2 piliers débutants pour les aligner d'entrée.
Si la forme du moment est le choix ultime, j'aurais préféré y voir Tuilagi plutôt que Tao sur le banc.
lebonbernieCGunther
Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a d'audacieux dans cette compo... Si audace il y a, ce doit être d'abord dans les intentions, or on sait bien que ce mot ne fait pas partie du vocabulaire de Galthié... Quant à la recherche de mobilité évoquée dans l'article, il faudra m'expliquer, parce qu'avec 4 secondes lattes dans le XV de départ, j'ai un peu de mal à comprendre... Je pense qu'on risque d'être en décalage avec le jeu que vont proposer les sud af', avec leur banc 5-3 et leur ovni en 10, ils ne vont certainement pas jouer comme en 2023. L'audace et la nouveauté, je le crains, je me dis qu'elles seront plutôt et encore fois du côté d'Erasmus.
Si on gagne ce match, ce sera sur l'envie et les talents individuels qui ne manquent pas, mais pas sur la stratégie...
mic4619
4 secondes lattes dans le XV de départ ?
Guillard est un 8 de formation ! on l'a vu en Nouvelle-Zélande ! On sait qu'il peut jouer à tous les postes du 4 au 8 !
Le deuxième, si c'est Boudehent, ce dernier est avant tout un troisième ligne qui a dépanné en ce début de saison à La Rochelle du fait des absences de Dilane et de Skelton. !
lebonbernieCGunther
Ok, ils sont polyvalents, mais tu trouves que leur point fort c'est la mobilité? Honnêtement? Celui qui se déplace le plus, dans tout le 8 de devant, c'est peut-être Flament, alors qu'on me parle de pas de recherche de mobilité! On n'a que des gros qui sont très forts pour travailler dans l'axe avant tout, pour le reste...
Vieille Gloire
Le banc 🫣🤒🥶🥵😱