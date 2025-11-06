XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractère

La France mise sur la jeunesse et la mobilité pour défier la puissance sud-africaine. Entre surprises, retours attendus et hiérarchie bousculée, la compo des Bleus interpelle.

Le XV de France face aux Springboks ce samedi proposera un quinze de départ résolument audacieux. En première ligne, on retrouve Baptiste Erdocio à gauche, aux côtés de Régis Montagne et Guillaume Marchand au talon. Cette nouvelle configuration vise à apporter de la fraîcheur et de la mobilité dans un combat de l’ombre qui s’annonce intense.

Alldritt renvoyé à la maison

La deuxième ligne associe le puissant Emmanuel Meafou à Thibaud Flament, deux profils complémentaires qui doivent ramener de la conquête et du volume. En troisième ligne, la sélection mise sur l’équilibre : Paul Boudehent, Mickaël Guillard en 8 et Anthony Jelonch. Un trio que tous les supporters espèrent performant, qui allie déplacement, surprise et grinta — un vrai parti pris face à la physicalité sud-africaine.

Grégory Alldritt voit donc le Lyonnais Guillard lui passer devant pour ce choc face aux Boks. On imagine que le Rochelais aura à coeur de performer en club pour retrouver sa place de titulaire.

De l'ambition chez les 3/4

Sans surprise, Thomas Ramos, dont la précision aux pieds et l’expérience seront précieuses, est à l'arrière. Aux ailes, volonté de dynamisme avec Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, tandis que la paire de centres réunit Pierre-Louis Barassi et le capitaine Gaël Fickou.

La charnière recomposée verra Romain Ntamack à l’ouverture et Nolann Le Garrec à la mêlée, confirmant les pronostics. Le Bordelais Lucu était bien trop juste pour jouer un match de ce niveau dès le coup d'envoi. Mais son expérience sera précieuse en cours de rencontre.

Sur le banc, on retrouve le Toulousain Guillaume Cramont, l'une des surprises de cette composition. "Il a profité d'être le numéro 3 pour se développer dans l'ombre et engranger près de 100 feuilles de matchs. Il s'est construit avec intelligence et stratégie. C'est un exemple de par son parcours." Gros, Tao, Auradou, Jegou ou encore Lucu complète ce banc de finisseurs.

Un énorme test pour les Bleus

Cette compo n’est pas un simple assemblage : elle traduit une ambition claire, celle de bousculer les codes face aux Boks. Les Bleus affirment leur envie de conquête, leur désir de revanche après la déception de 2023.

L’équilibre entre jeunesse et maturité, entre puissance et technique, semble avoir guidé le staff. Le défi est majeur : contenir les flèches sud-africaines, pilonner la conquête et saisir les quelques opportunités qui ne manqueront pas de se présenter.

Mais, comme toujours, tout dépendra du lien collectif, de l’engagement dès le coup d’envoi et du mental. À 21h10 ce samedi, c’est une autre page de l’histoire qui s’écrit.