87 sélections, 20 essais, 2 titres : le profil rêvé pour le Top 14 ? Ce Springbok va secouer le mercato européen

Jesse Kriel bientôt en Top 14 ? Le double champion du monde attire les convoitises, et son avenir pourrait s’écrire en France dès la saison prochaine.

Selon les informations du DailyMail, Jesse Kriel, centre du Japonais Yokohama Canon Eagles et double champion du monde avec les Springboks, est sur les tablettes de plusieurs clubs de Premiership et du Top 14. COUPE DU MONDE. Symbole du jeu des Springboks : La statistique effarante de Jesse Kriel face à l’Angleterre !

À 31 ans, le Sud-Africain sera libre de tout contrat à la fin de la saison et suscite un intérêt grandissant sur le Vieux Continent. Avec 87 sélections et 20 essais en vert et or, il reste l’un des trois-quarts centres les plus expérimentés sur la scène internationale.

Une référence mondiale au centre

Formé aux Bulls, Kriel a disputé sa première Coupe du monde en 2015, et reste depuis un pilier du système sud-africain. Aux côtés de Damian de Allende, il détient le record du nombre de capes comme paire de centres (43). Un duo indéboulonnable malgré les rotations régulières de Rassie Erasmus. Cette longévité s’explique par un profil rare : solide en défense, capable de percer les lignes et de bonifier les ballons lents, Jesse Kriel a su faire évoluer son jeu vers plus de variété offensive.

Cette saison encore, il a porté le brassard lors de l’absence de Siya Kolisi. Une preuve de sa place dans le groupe, mais aussi de son respect dans le vestiaire. L’encadrement ne tarit pas d’éloges : "Jesse coche toutes les cases d’un leader. Il mène par l’exemple et reste l’un des centres les plus complets du rugby mondial", selon Mzwandile Stick, coach adjoint des Boks, via RugbyPass.

Le Top 14 prêt à dégainer ?

Avec son profil de joueur cadre, expérimenté et polyvalent, Jesse Kriel coche toutes les cases pour un club du haut de tableau en Top 14. Des contacts existent sans doute déjà. Un joueur de son calibre attire forcément les regards. Mais attention au salary cap. Tout le monde ne pourra pas s'offrir les services d'un joueur de ce calibre. Surtout dans l'environnement actuel où la moindre dépense est épiée par les instances. On se souvient qu'il avait déjà été ciblé par le Stade Français en 2018. TRANSFERTS - Top 14 : Jesse Kriel ciblé par le Stade Français ParisPour les clubs français, c’est une opportunité rare de récupérer un joueur à la fois performant et rôdé au plus haut niveau. Pour Kriel, ce serait l’occasion de découvrir un environnement ultra compétitif, et potentiellement de préparer un quatrième Mondial dans les meilleures conditions.

Même si Erasmus a désormais de la profondeur de banc, un Kriel en forme et en rythme dans un Top 14 très exigeant serait une excellente nouvelle en vue de la Coupe du monde en Australie. À 31 ans, Jesse Kriel pourrait bien boucler la boucle en Europe, avec un défi sportif de taille, et une vraie valeur ajoutée pour n’importe quel club ambitieux. Si sa signature se confirme dans l'Hexagone, ce sera un gros coup sur le marché des transferts.