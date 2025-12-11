CHAMPIONS CUP. Pourquoi Bath est le grand favori pour son gros déplacement à Toulon ?

Bath, cet ''épouvantail'' du rugby européen qui vient pour faire trembler Mayol. Une équipe aux arguments impressionnants.

Mine de rien, c’est un morceau que va recevoir le RCT ce week-end. Probablement l’un des 4 meilleurs clubs d’Europe aujourd’hui, derrière le Stade Toulousain, le Leinster et l’UBB.

CHAMPIONS CUP. Pourquoi le déplacement à Glasgow a tout de périlleux pour le Stade Toulousain ?Ce dimanche après-midi à Mayol, ce n’est ni plus ni moins que la formation de Bath qui va débarquer. Et si le nom ne résonne pas si fort que ça pour le grand public, sachez que les Anglais sont actuellement leader du Premiership, après en avoir été champions l’an dernier.

Vainqueur également de la Challenge Cup la saison passée après avoir rousté le LOU en finale, le club du sud-ouest de l’Angleterre vient accessoirement de fesser le Munster lors de la 1ère journée de Champions Cup (40 à 14), une semaine après avoir été gagner sur la pelouse des Saracens (29 à 35). Vous savez, cette équipe qui en a passé 40 à Clermont le week-end dernier…

Un pack de déménageurs

Autant dire que la tâche s’annonce ardue pour le RCT, qui vient d’être balayé à Edimbourg (33 à 20) et qui a aussi perdu son canonnier Melvyn Jaminet. Mais les coéquipiers de Charles Ollivon, qui sera de retour ce dimanche, devront trouver les solutions pour l’emporter afin de ne pas compromettre déjà ses chances de qualification en phase finale.

Déjà en répondant au défi physique que lui imposera le pack massif des hommes de Van Graan. Un édifice qui peut très bien se permettre de placer les molosses Sam Underhill et Ted Hill sur le banc sans tanguer, c’est dire.

Le truc avec ce nouvel ambitieux du rugby européen, c’est que le danger peut venir d’absolument partout. Au-delà de la rudesse de ses avants, il possède aussi l’une des charnières les plus efficaces d’Europe, entre les dynamiteurs expérimentés Spencer et Russell. Faut-il encore présenter leur talent ?

Des ailes de folie

Enfin, conscient que son fond de terrain avait encore une grande marge de progression les saisons précédentes, il est allé chercher ni plus ni moins que le facteur X par excellence, Henry Arundell. Qui le lui rend (très) bien jusqu’ici puisqu’il a inscrit 8 essais en 8 matchs cette saison et forme l’un des duos d’ailiers les plus dangereux et complémentaires avec le surpuissant Cokanasiga (1m92 pour 114kg).

VIDEO. ''Façon Bryan Habana'' : en legging et à 38km/h, la fusée Henry Arundell terrasse les Saracens

Quand, à l’arrière, c’est le diamant des Pumas Santiago Carreras qui devrait débuter à Mayol. S’il doit encore prendre ses marques dans sa nouvelle équipe, il reste l’un des joueurs les plus polyvalents du rugby mondial, bon buteur et surtout attaquant inspiré dont la classe n’est plus à démontrer.

Si avec tout, vous continuez de penser qu’on en fait des caisses sur cette équipe de Bath, il vous reste encore à allumer France 2, dimanche à 16h. Ou bien choisir une des quelques places restantes pour vous rendre à Mayol…