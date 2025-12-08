Nationale. Albi seul au sommet, bilan mi-saison inquiétant pour Tarbes, Nice pas encore au rendez-vous

Alors que la 13ᵉ journée de Nationale s’est jouée il y a quelques jours, voici le bilan officiel de la mi-saison avant d’entamer la phase retour.

Le troisième échelon français arrive enfin à maturité et il attire de plus en plus les regards des amateurs de balle ovale. Ce vendredi, le choc opposant Albi à Périgueux s’est déroulé sous les yeux de plus de 5 000 personnes.

Cette échéance importante pour les deux équipes, leaders ex æquo avant le coup d’envoi, a vu les locaux l’emporter malgré la froideur d’un hiver déjà bien installé dans le Tarn. À quelques kilomètres, Tarbes s’est fait une nouvelle fois battre par Rouen.

Cette 13ᵉ journée marque le point médian de la saison. C’est donc le moment idéal pour dresser un bilan. Qui se positionne pour la montée et qui va devoir lutter pour éviter la relégation ?

C’est simple : 10 points séparent le 7ᵉ Bourg-en-Bresse du 6ᵉ Nice. Très en vue lors du mercato estival, les Niçois sont toujours dans le bon wagon pour s'offrir une place en phase finale. Vainqueurs de Rennes sur un score sans appel de 21-44, les Azuréens semblaient avoir l'ambition de bien figurer afin de rapidement retrouver la Pro D2, avec notamment un recrutement XXL.

Mais les concurrents directs des Niçois pour la phase finale font preuve de caractère, à commencer par le leader Albi, venu à bout des hommes de Matthew Clarkin sur leur pelouse lors de la précédente journée (21-24).

Ces mêmes Albigeois réalisent une saison énorme, étant invaincus à la maison, les Tarnais savent également se montrer opportunistes à l'extérieur. Sur leurs six sorties, ils ont ramené trois succès et un point de bonus défensif.

Ils peuvent maintenant voir loin, puisqu'ils ont écarté Périgueux du podium vendredi lors de la 13ᵉ journée de Nationale (27-13). Les deux formations ont livré une belle bataille, et l'enjeu en valait la peine.

Relégué à la quatrième place après les succès de Narbonne et Massy et le point de bonus défensif de Chambéry, le CAP reste toujours dans la course à la phase finale.

Finaliste l'an passé, Chambéry s'était incliné d'un point face à Carcassonne (24-23). Une fin cruelle pour les Haut-Savoyards, leaders une grande partie de la saison. Nul doute que cette défaite a laissé des traces, mais les Chambériens ne sont qu'à quatre points du leader.

En bref, ce top 6 très serré devrait grandement évoluer jusqu’au 25 avril prochain, date de la dernière journée de championnat.

Tarbes distancé, Marcq-en-Barœul en délicatesse, Suresnes se rassure

Bon dernier de Nationale, Tarbes se retrouve en grand danger à la mi-saison, avec seulement deux victoires et 15 points au classement. Un constat alarmant, puisqu’ils sont à 8 points de sortir de la zone rouge. Ce week-end encore, les Haut-Pyrénéens ont enchaîné une huitième défaite consécutive.

En délicatesse depuis deux saisons, les Tarbais subissent certainement la montée récente du niveau de la Nationale. Difficile de rivaliser face aux écuries à gros budget.

Pour Marcq-en-Barœul, le constat est tout autre, car si les Nordistes pointent à la 13ᵉ place, une victoire bonifiée leur permettrait de sortir de la zone rouge. Avec 18 points, et pour leur seconde saison à ce niveau, ils ont subi ce week-end une nouvelle défaite à domicile, face à Massy. Mais en obtenant le point de bonus face à ce prétendant à la montée, l’OMR reste au contact de Suresnes.

Ces deux équipes se croiseront fin janvier lors de la 17ᵉ journée. Suresnes s’est rassuré ce week-end en battant Chambéry sur sa pelouse (24-23). Après un début de saison canon, enchaînant les cinq premières journées sans défaite, c’est à Albi, sur la pelouse de l’actuel leader, que Suresnes s’est fait battre pour la première fois de la saison (30-15).

Depuis, les Altoséquanais n’avaient plus gagné, enchaînant sept défaites de suite pour flirter avec la zone rouge.

La 15e journée, le prochain tournant de la saison ?

Alors que les équipes de Nationale partiront en vacances après la 14ᵉ journée, les 12 et 13 décembre 2025, des affrontements directs se dérouleront dès le retour de toutes les formations sur le pré.

Cette 15ᵉ journée se déroulera pratiquement un mois plus tard, et cela risque de compter, puisqu’il y a de nombreuses rencontres à enjeux. En haut, Albi se déplace sur la pelouse de Massy, actuellement, les deux équipes sont sur une série de quatre victoires d’affilée, les seules à afficher une dynamique aussi positive.

Tarbes et Suresnes vont aussi s'affronter, pour acter la fin de saison d’une de ces deux équipes. Le vainqueur reverra assurément ses ambitions à la hausse. Enfin, autre choc important, Nice recevra Périgueux afin d’asseoir sa place de grosse écurie.