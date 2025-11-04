VIDEO. Le sacré coup de pantoufle de l'arrière de Chambéry pour un 50/22 d'anthologie en Nationale
Enzo Marzocca a réussi à faire lever tout un stade avec un simple coup de pied. ©SOChambéry
Fédérale 1
Une grande ogive pour se donner de l'air, voilà la méthode d'Enzo Marzocca pour dégager son équipe et obtenir une possession intéressante dans le camp adverse.

Même en Nationale, il n’est jamais rare de voir des gestes de grande classe, et c’était le cas ce week-end lors de la rencontre entre Chambéry et Massy pour la 9e journée de troisième division.

Enzo Marzocca, remplaçant au coup d’envoi et habituel arrière de l’équipe savoyarde, nous a gratifiés d’un incroyable coup de pompe, non sans rappeler ceux d’Anthony Bouthier.

Enzo Marzocca, le monsieur 50/22 de Chambéry

Apparue sur ses réseaux sociaux, cette vidéo en dit long sur les qualités de jeu au pied de l’arrière de Chambéry. En effet, alors que Massy ne trouve pas la touche sur une tentative de pénaltouche à l’entrée des 22 mètres chambériens, Marzocca s’empare du ballon pour renvoyer les joueurs de Massy à l’entrée de leur en-but avec un coup de pied de pratiquement 80 mètres. Rebond, longueur, tout y est : chapeau l’artiste !

Placé sur la gauche du terrain, ce dernier tape dans le coin opposé, laissé libre par les Nordistes, sans aucun problème pour le natif de Dijon, arrivé en Savoie depuis deux saisons désormais. Il a longtemps fait les beaux jours d’Albi avant de se lancer un nouveau défi à l’aube de la trentaine.

Si sa longueur de jeu au pied en fait un précieux atout pour le SOC, Enzo Marzocca est également un redoutable attaquant, capable de relancer de sa moitié de terrain avec des cannes de feu. Utilisé parfois à l’aile, il a inscrit deux essais depuis le début de la saison.

La marque de fabirque de Chambéry

Classé deuxième de Nationale à deux points de Narbonne, le Stade Olympique de Chambéry est dans le bon wagon pour jouer la phase finale de troisième division. Si une montée en Pro D2 semble encore utopique, les coéquipiers d’Enzo Marzocca ont pris le plus de bonus offensif de toute la troisième division.

Et encore une fois, pas sûr que l’arrière y soit pas étranger. En effet, Marzocca semble coutumier des bons dégagements pour son équipe, puisqu’il a claqué la même quelques semaines plus tôt face à ses anciens coéquipiers d’Albi.

