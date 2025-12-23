À 43 ans, ce vainqueur du Top 14 avec Castres reprend du service en rugby amateur

Bien connu de la population locale, ce talonneur, vainqueur du Top 14 en 2013, va reprendre du service en amateur à l’âge de 43 ans dans le Tarn.

C'est une scène à laquelle beaucoup de joueur et de supporters de rugby amateur sont désormais habitués, nombreux sont les retraités du rugby professionel à faire durer le plaisir dans des divisions inférieures en rugby amateur.

Ce week-end en Régionale 2, soit la huitième division de l'ovalie française, cet ancien talonneur du Castres Olympique a repris du service avec les copains de l'Union Rive Gauche, un club basé à Brens, juste à côté d'Albi et Gaillac.

Selon le journal local La Dépêche du midi, ce dernier s'était même préparé pendant un mois pour revenir en forme, un pari gagant puisque l'habituel talonneur a joué pendant un peu moins d'une heure avec sa nouvelle équipe.

Mathieu Bonello se jette dans le public Castrais après le titre Mathieu Bonello, 43 ans de retour sur les terrains de Régionale 2

Son nom vous rappellera forcément de magnifiques souvenirs si vous êtes un supporter du C.O. : Mathieu Bonello fut l'un des cadres de cette équipe championne de France en 2013, pendant près de neuf ans.

Arrivé de Gaillac en 2007, l'idylle de ce pur produit du Tarn durera neuf ans avec Castres. Presque une décennie au cours de laquelle il raflera ce titre de champion de France en 2013 et où il disputera également une finale de Top 14 l'année suivante, en s’inclinant face aux galactiques du RCT.

Le week-end dernier, ce joueur, auteur de 181 rencontres avec le Castres Olympique, est revenu à la compétition en Régionale 2. Avec l'Union Rive Gauche, il a disputé une rencontre avec son neveu, demi de mêlée de l'équipe, comme le rapporte le président du club basé à Brens à nos confrères de La Dépêche du midi.

"Son neveu Corentin Sevillano évolue dans notre club, il désirait jouer avec lui. On a validé sa licence le vendredi juste avant la rencontre (le 19 décembre). Il devrait disputer quelques matchs avec nous", souligne Bernard Chamayou.

Son retour, précieux forcément pour tout le groupe, n'a cependant pas permis aux Tarnais de l'emporter face à Luzech. Les coéquipiers de Mathieu Bonello ont obtenu le match nul (31-31), face au 5ᵉ de la poule 3 de Régionale 2.

Mathieu Bonello de coach à succès au rugby amateur

Lorsqu'il quitte la foule du stade Pierre-Fabre, Mathieu Bonello nourrit l'ambition de reprendre les rênes du club de Lavaur, alors en Fédérale 1. Il remporte le titre de champion de France deux saisons après son arrivée au club, face à Trélissac, sur le score de 24-21 après prolongation.

Par la suite, Mathieu Bonello tente l'aventure avec Massy puis Albi, sans grande réussite, malgré ses quatre saisons passées avec le club de la préfecture du Tarn. Il a été limogé de son poste d'entraîneur en février dernier.

Pour autant, la passion du rugby semble intacte pour celui qui n'a évolué que dans le Tarn tout au long de sa carrière de joueur. Si son pays lui colle à la peau, l'amour du ballon ovale semble le suivre, lui aussi, comme une ombre.