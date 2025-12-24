47 points en moyenne, 40 essais : Toulouse ne fait pas dans la diète, attention à l'indigestion pour les Rochelais

Invaincu à domicile, le Stade Toulousain reçoit La Rochelle pour le Boxing Day. Un Stadium en feu, des Maritimes attendus, et un classique toujours piégeux.

Un choc pour refermer la phase aller

Ce dimanche, le Stadium de Toulouse sera le théâtre de la clôture de la 13e journée du Top 14, avec une affiche qui sent la poudre : le Stade Toulousain reçoit le Stade Rochelais en plein Boxing Day. Invaincus à domicile depuis le début de la saison, les Rouge et Noir tournent à 47 points de moyenne au Stadium, avec déjà 40 essais inscrits devant leur public. En face, les Maritimes restent sur une disette lourde de sens : aucune victoire à Toulouse depuis 2017 (21-27). Un déplacement toujours particulier, d’autant plus piégeux après les fêtes de Noël et dans un contexte de gestion d’effectif.

Actuellement 7ème au classement général, à seulement 3 points du podium mais également à 4 points de la 11ème place, le Stade Rochelais jouera gros dans cette rencontre. (Source : Stade Toulousain)

Le Stadium, forteresse imprenable cette saison

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et donnent le tournis. À domicile, Toulouse est tout simplement injouable. Six matchs, six victoires, une attaque clinique et une capacité à étouffer ses adversaires dès les premières séquences. Le jeu toulousain, basé sur la vitesse de libération, la largeur et l’alternance pied-main, trouve au Stadium un terrain idéal pour s’exprimer. Quand les avants gagnent la ligne d’avantage et que les soutiens arrivent lancés, la machine s’emballe vite. La moyenne de 47 points marqués à domicile n’est pas un hasard : elle récompense une maîtrise collective et une confiance totale dans le projet de jeu.

La Rochelle, un voyage semé d’embûches

Pour les Rochelais, l’équation est complexe. Les statistiques à l’extérieur sont beaucoup moins flatteuses, avec une seule victoire hors de leurs bases et une défense qui concède davantage loin de Marcel-Deflandre. Surtout, ce déplacement intervient dans une période charnière, entre gestion des organismes et projection européenne. Le staff pourrait être tenté de faire tourner, ce qui rendrait la note potentiellement salée face à une équipe toulousaine lancée à pleine vitesse. Mais attention à ne pas réduire ce Stade Rochelais à ses chiffres bruts. Toulouse – La Rochelle, Clermont – Bordeaux : le programme TV rugby de la 13e journée de TOP 14Si Toulouse domine largement les confrontations récentes au Stadium, les écarts ont souvent été plus serrés qu’il n’y paraît. Même lors des défaites, La Rochelle a régulièrement réussi à poser des problèmes par sa densité, son jeu au sol et sa capacité à ralentir les ballons adverses. Le nul arraché en juin 2024 (31-31) reste dans toutes les têtes. Ce type de match montre que, lorsque les Maritimes parviennent à imposer un combat frontal et à limiter les turnovers, ils peuvent faire dérailler la mécanique toulousaine. Le défi sera donc autant mental que tactique.

Les jeunes rochelais comme facteur X ?

C’est peut-être là que se cache l’intérêt majeur de cette rencontre. En Champions Cup, malgré la défaite face aux Stormers (42-21), les jeunes Rochelais ont montré un visage séduisant : envie, fraîcheur, audace ballon en main. Sans pression excessive, certains ont osé jouer, casser la ligne et défier des défenseurs expérimentés. "Polyvalent et dangereux, la recrue Davit Niniashvili s’illustre par sa capacité à faire des différences, totalisant 4 essais, 25 plaquages cassés et 7 franchissements", note ainsi le Stade sur son site. Dans un Stadium plein et bouillant, cette insouciance pourrait paradoxalement devenir une arme. À condition, bien sûr, de tenir le choc physique et de ne pas se faire aspirer par le rythme imposé par Toulouse.

"Capitaine et leader sur le terrain, Grégory Alldritt continue d’apporter une contribution complète au jeu de son équipe, affichant 70 plaquages, 6 ballons grattés, mais aussi une forte influence ballon en main avec 11 plaquages cassés et 10 offloads." (Source : Stade Toulousain

Pour Toulouse, l’enjeu est clair : terminer la phase aller solidement installé en haut du classement et continuer à creuser l’écart à domicile. Une nouvelle démonstration renforcerait un peu plus leur statut de favori et enverrait un message fort à la concurrence. Pour La Rochelle, même un bonus défensif aurait valeur de signal. Montrer qu’on peut exister au Stadium, même en période de rotation, pèserait lourd dans la course au Top 6. Ce match compte aussi pour la confiance : une bonne prestation peut servir de base pour la suite de la saison, surtout à l’extérieur.

Un classique à ne surtout pas prendre à la légère

Sur le papier, Toulouse part avec une longueur d’avance, voire plus. Mais ce genre d’affiche rappelle pourquoi le Top 14 est aussi imprévisible. Entre la puissance toulousaine à domicile et la capacité rochelaise à se sublimer quand on ne l’attend pas, le Boxing Day pourrait bien nous offrir un vrai match de rugby, engagé, rythmé et riche d’enseignements. Parce qu’au-delà du score, ce genre de rendez-vous compte toujours un peu plus que les autres. VIDEO. 86kg vs 110kg : Antoine Dupont vous montre comment arracher le ballon à un guerrier géorgien sans forcer