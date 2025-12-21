Galthié ne l’avait pas vu venir, Le XV de France en pénurie de joueurs à ce poste clé ?

Alors que Jean-Baptiste Gros est possiblement forfait pour une partie du Tournoi des VI Nations, le XV de France manque de piliers gauche depuis quelques mois.

La nouvelle est tombée cette semaine. Titulaire cet automne contre les Fidji et l’Australie, Jean-Baptiste Gros (40 caps) pourrait ne pas être présent avec les Bleus sur le prochain Tournoi des VI Nations, tout du moins pour les premiers matchs. Blessé aux côtes, le pilier gauche manquera la fin d’année avec le RC Toulon. Avec le XV de France, sa présence pour certaines échéances se complique. Face à cette actualité, le manque de pilier gauche de haut niveau, dans le vivier tricolore, saute aux yeux.

Le XV de France en quête de gauchers

Pendant des années, la pénurie de piliers droits sous les couleurs du XV de France était connue de tous. Aujourd’hui, ce problème reste entier et Uini Atonio, à 35 ans, reste toujours dans la discussion, sans relève assurée. À gauche, on ne pensait pas se poser la même question. Sur le premier mandat de Fabien Galthié, les joueurs compétents à ce poste étaient installés. Le sélectionneur misait souvent sur les mêmes joueurs, qui répondaient sans faille à chaque rendez-vous.

Désormais, les profils d'internationaux en puissance sont moins probants qu’avant, avec une expérience en Bleu bien plus maigre sur les éventuels prospects. Pour cause, d'anciens cadres à ce poste ont connu des derniers mois compliqués. L'exemple le plus frappant est sûrement celui de Cyril Baille (57 caps). Gravement blessé à la cheville gauche en juin 2024, le gaucher n’arrive plus à revenir à son niveau d’antan. Depuis le début de saison, il n’est apparu qu’à cinq reprises en Top 14, pour une seule titularisation.

Mais alors, qui sont les éléments qui peuvent impressionner le rugby français au point de pousser les portes du XV de France dans les mois à venir ? Si les noms ne manquent pas forcément, la faible expérience internationale récente de ces éléments oblige Fabien Galthié et son staff à tenter quelques paris. En l’absence de Jean-Baptiste Gros, voici certains joueurs qui ont le potentiel pour se démarquer au niveau international.

Erdocio et Neti, dans la continuité

En novembre, deux autres piliers gauche ont été appelés et ont joué quelques minutes, en plus du Toulonnais Jean-Baptiste Gros. Il s’agissait du Montpelliérain Baptiste Erdocio (3 caps) et du Toulousain Rodrigue Neti (4 caps). Initialement, le premier cité avait même doublé le Varois dans la hiérarchie. Il était titulaire face à l’Afrique du Sud, puis il s’est blessé et a dû déclarer forfait pour le reste de la tournée. Âgé de 25 ans, le gaucher héraultais fait partie des rares cadres qui ne déçoivent jamais avec le MHR, comme Lenni Nouchi. Solide et mobile, il est une alternative fiable et visiblement appréciée de Fabien Galthié.

Pour ce qui est du Haut-Garonnais, le temps a fait son effet et a bonifié le joueur. Depuis qu’il a pris ce rôle de titulaire au Stade Toulousain, Rodrigue Neti a une tout autre carrure. À 30 ans, le Wallisien se concentre sur les Rouge et Noir et ses efforts payent. Titulaire sur les deux dernières finales de Top 14 en date, il est devenu un cadre bien installé dans le paysage toulousain. “L’équipe de France, c’est un autre débat. Ça dépend avant tout des performances en club, mais aussi de la manière dont on gère la concurrence”, indiquait-il à Rugbyrama, en octobre. Avec une concurrence émaillée, son jour de gloire est-il arrivé ?

Des retours et des nouvelles têtes ?

Parmi les joueurs absents des feuilles de match du XV de France, en automne, certains font bonne impression. En tête de liste, les Rochelais Reda Wardi (18 caps) et Alexandre Kaddouri sont performants sur ces dernières semaines. Si le mondialiste de 2023 a connu un coup de mou après la Coupe du monde, il revient progressivement dans les discussions.

Dans la hiérarchie maritime, les bonnes prestations de Reda Wardi n’éclipsent pas le talent de son concurrent de 22 ans. En Top 14, Alexandre Kaddouri enchaîne les titularisations sous les ordres de Ronan O'Gara et il compte déjà autant de feuilles de match, en 2025/2026, que sur la saison passée. Jeune et volontaire, il pourrait être la surprise de Fabien Galthié au poste de pilier gauche.

Ensuite, quelques autres noms font surface. En concurrence avec Jean-Baptiste Gros à Toulon, Dany Priso (18 caps) est une valeur sûre du Top 14, parmi les meilleurs piliers gauches du championnat depuis plusieurs saisons. Autre nom qui prend en autorité dans l’élite tricolore, Andy Bordelai compte pas moins de 12 titularisations avec l’Aviron Bayonnais cette saison.

Blessés, le Castrais Quentin Walcker (2 caps) et le Bayonnais Swan Cormenier ont été indisponibles sur ce début de saison, réduisant leur chance d’apparaître en Bleu. Enfin, certains joueurs ont fait forte impression la saison dernière, mais ont été moins dominants depuis le début de saison. Dans cette catégorie, on peut notamment citer l’ancien du RC Vannes Thomas Moukoro.

