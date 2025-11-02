RUGBY. Un pilier à 57 sélections dans le viseur de plusieurs clubs de Top 14, dont l’UBB

Le Gallois Nicky Smith commencerait à se rapprocher de plus en plus du Top 14, alors que de nombreux clubs de l’élite s’intéressent à son profil.

On ne manque jamais de piliers, d’autant plus quand ils sont internationaux ! En Top 14, plusieurs clubs s’intéresseraient au profil du gaucher Nicky Smith. Âgé de 31 ans, le joueur de première ligne est un rugbyman expérimenté. Le Gallois joue actuellement pour les Leicester Tigers, mais souhaiterait changer d’air dès l’été prochain, à la fin de son contrat.

Une grosse concurrence en Top 14

Selon Rugbypass, le joueur intéresse en Top 14. Il y a quelques semaines, le RC Toulon s’était notamment manifesté. En plus des Varois, l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Français Paris seraient aussi sur le dossier. Une grosse concurrence s’installe autour du joueur.

En Gironde, les joueurs ne manquent pas au poste concerné. Jusqu’en 2027, Mathis Perchaud (23 ans), Ugo Boniface (27 ans) et Jefferson Poirot (33 ans) restent sous contrat au club. Ainsi, Yannick Bru devra sans doute se séparer de l’un de ses gauchers s’il souhaite attirer l’international gallois.

Au RC Toulon et au Stade Français, une belle concurrence est également en place. Dans le Sud-Est, Jean-Baptiste Gros (26 ans) et Dany Priso (31 ans) laissent peu de place à un autre cador au poste. Du côté de la capitale, Sergo Abramishvili (21 ans) et Moses Alo-Emile (25 ans) s’inscrivent comme des solutions d’avenir au club.

Nicky Smith, un joueur demandé

Face à cet embouteillage, le Gallois pourrait rester de l’autre côté de la Manche, où des propositions se font aussi entendre. En effet, les Saracens se seraient manifestés, afin de retenir le pilier gauche en Premiership. Les Leicester Tigers, eux, aimeraient garder leur joueur, mais les nombreux prétendants rendent cette tâche plus complexe que prévu.

Depuis plus de dix ans, Nicky Smith évolue au niveau international. Il compte 57 sélections avec le pays de Galles. Excellent en mêlée fermée, il est aussi un avant moderne, capable de porter le ballon et de participer aux actions à haute intensité. De fait, son profil intéresse de nombreux clubs en Europe.

L’ancien des Ospreys fait partie des gros noms qui ont dû quitter les franchises galloises, afin de soulager leurs finances. Dernièrement, Nicky Smith profite d’un statut de titulaire en sélection, depuis le dernier mondial. Par le passé, il faisait partie de l’effectif qui avait réalisé le Grand Chelem lors du Tournoi des VI Nations 2025.

