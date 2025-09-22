TRANSFERT. Après Christie ou Wade, Newcastle Red Bull frappe (encore) un gros coup avec un Gallois aux 93 sélections
Celui qui n’avait plus rejoué en match officiel depuis le match face au XV de France dans le Tournoi 2025 a finalement trouvé un (dernier ?) challenge.

Il fait partie des garçons qui donnent l’impression d’être là depuis toujours. Il est vrai qu’à 34 ans, l’arrière gallois en a connu des choses dans sa carrière et s’approche plus de la fin que du début.

Lui qui a d’ailleurs failli raccrocher les crampons puisqu’il ne trouvait pas de club depuis une lourde blessure en début d’année. Celui qui n’avait plus rejoué en match officiel depuis le match face au XV de France dans le Tournoi 2025 a finalement trouvé un (dernier ?) challenge.

Et dans un championnat qu’il connaît bien puisque l’ancien joueur des Saracens vient de s’engager avec les Newcastle Red Bull.

C’est un moment passionnant pour rejoindre Newcastle, avec le rachat du club par Red Bull et tout ce qu’ils peuvent apporter à ce sport. Je suis venu parler à Steve Diamond (directeur du rugby), voir comment tout était organisé et écouter ses projets pour l’avenir, et je suis impatient de me lancer. Je veux me lancer un défi, et j’espère pouvoir apporter un peu d’expérience à l’équipe et aider certains des jeunes joueurs à maximiser leur potentiel - sur le site du club

Depuis le rachat du club par la marque autrichienne de boissons énergisantes, tout est permis ou presque pour le club des bords du Tyne, qui tente de se bâtir une équipe solide pour lutter en Premiership. Lui qui a perdu tous ses joueurs de gros calibre dernièrement suite à des problèmes financiers (Radwan, Pepper, Stevenson, Blamire…).

Il viendra donc renforcer la formation du Nord de l’Angleterre, aux côtés d’autres références comme le sécateur des Crusaders Tom Christie, l’ancien ailier du Racing 92 Christian Wade ou encore l’ouvreur/arrière sud-africain Boeta Chamberlain

Suffisant pour lutter face à Bristol, Leicester ou Northampton ?

